Yok artık Cengiz Ünder! Şimdi de...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma'nın 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek elemesi Avrupa gündeminde birinci sıraya oturdu. Sonradan oyuna girip turu getiren 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma'nın 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek elemesi Avrupa gündeminde birinci sıraya oturdu. Sonradan oyuna girip turu getiren 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden oldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Bu sezon başında 15 milyon Euro'ya transfer olduğu İtalyan ekibindeki performansıyla zaten tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, değerini de katladı. UEFA'nın resmi partneri olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), nisan ayı için açıkladığı raporda, Cengiz Ünder'in değerinin son 3 ayda müthiş bir artış gösterdiğini ortaya koydu. CIES raporuna göre, Cengiz'in değeri 1 Ocak 2018'den bugüne dek yüzde 70.7 artış göstererek 20.8 milyon Euro'dan 35 milyon 500 bin Euro'yu buldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 7
İTALYA'DA EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU
Henüz 21 yaşını doldurmamış olan Cengiz, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmasında pay sahibi olarak değerini daha da artıracak gibi gözüküyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında ciddi bir çıkış yakalayan Cengiz, mart ayında Verona, Benevento ve Udinese'ye karşı attığı 4 golle Roma'da ayın oyuncusu seçilmiş, İtalya Serie A'da da en iyi çıkış yapan oyuncu olarak gösterilmişti.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 7
GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCUSU
Cengiz Ünder, Avrupalı yazarların ve internet sitelerinin gözdesiydi. Medio Centro, yaptığı haberde Cengiz için, "Hâlâ 20 yaşında ve gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncusu olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanırken, Chris Andre ise Roma'nın en üst düzey yeteneğinin Cengiz olduğunu ve bunu bir kez daha ispatladığını yazdı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 7
İtalyan internet sitesi MedioTiempo ise genç yıldızın ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadığını hatırlatarak, "Sadece 17 dakika oynayarak turun kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 7
CENGİZ ÜNDER İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Cengiz, İngiliz taraftarların gündeminde 1 numaralı yerini aldı. Tartışma platformu Reddit'te bir araya gelen Avrupalı futbolseverlerden özellikle Tottenham ve Liverpool taraftarları, Cengiz için sıkı bir tartışmaya girdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 7
İki taraf da Cengiz'i istediklerini dile getirirken, bir Tottenham taraftarı "Bize gel Cengiz. Adının bizle anılması güzel" derken, bir Lvierpoollu ise cevaben, "İlk hamle yapan alır. Cengiz Ünder'i takıma katmalıyız" ifadesini kullandı.