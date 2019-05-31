Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türk futbol tarihinin rekor transferi! Cengiz Ünder...
Dünyada liglerin sona ermesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları başlarken, Türk futbolcularla ilgili birbiri ardına flaş haberler geliyor.
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Bu kapsamda son yıllardaki çıkışı ve performansıyla göz dolduran oyunları neticesinde parlayan Türk yıldızlar da dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesine girmeyi başardı. İşte Türk yıldızlarımızın transfer adının geçtiği ve teklif aldıkları kulüpler:
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La Gazetta Dello Sport, Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün için Anderlecht'ten 3.5 milyon euro bonservis ve ayrıca sonraki satıştan yüzde 30 pay teklifi geldiğini yazdı. Aynı gazete, Fiorentina'nın da Yunus'la ilgilendiğini duyurdu.
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Ocak 2019'da son dakikada yaşanan pürüzler sebebiyle gerçekleşemeyen Anderlecht transferinin yaz döneminde resmî imzaların atılması tamamlanması bekleniyor.
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İtalya'nın dünyaca ünlü medya kuruluşlarından Tuttosport'un haberine göre; Juventus yönetimi ile Sassuolo kulübü arasında yapılan görüşmelerde bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
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İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'a 5 yıllık imza atacağını ve Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyeceğini duyurdu.
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Gazete, Merih Demiral'in Juventus formasını giymeye çok yakın olduğunu yazdı.
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İspanyol Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ise; Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 2000 doğumlu kalecisi Berke Özer'e kancayı taktı.
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Berke için Atletico Madrid'den devre arası satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yaptığı iddia edilirken Comolli'den bu teklife ret yanıtı geldiği belirtildi.
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Transfer döneminin açılmasıyla birlikte La Liga ekibinden Berke'ye yeni bir teklif gelebilir.
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Ünlü medya yayın organı ESPN, İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in Arsenal'e gideceğini yazdı.
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REKOR KIRABİLİR
Roma'nın istediği rakam ise en az 40 milyon euro.
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2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol, 11 asist ile oynadı.
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Marca'da yer alan habere göre, yeni sezonla birlikte kadroda büyük bir yenileme yapmayı planlayan Real Madrid, stoper transferi konusunda listesine Ozan Kabak'ı da dahil etti.
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Ocak ayında Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak'ın Stuttgart ile 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.
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Alman ekibi küme düştüğü için Ozan Kabak'ı satmaya sıcak bakıyor.