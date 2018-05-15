Cengiz Ünder bombası! Çılgın teklif...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İtalya'nın önemli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir iddia geldi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İtalya'nın önemli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir iddia geldi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Menajerini değiştirip Fai Ramadani'yle anlaşan Cengiz'e 3 dev takımdan teklif geldiği belirtildi. Habere göre; Atletico Madrid, Monaco ve Dortmund'un talip olduğu Cengiz için Roma Sportif Direktörü Monchi'den 'satılık değil' cevabı geldi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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Corriere dello Sport ise Cengiz Ünder'in değerinin 30 milyon euro'ya yükseldiğini açıklarken bu takımın dışında Chelsea'nin de genç oyuncuyu almak istediği belirtildi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler...
ALEX TELLES - Porto I Belki de Galatasaray'a pişmalık yaşatan en yanlış satışlardan birisi. Porto'ya gittikten sonra hızla yükselen bir grafik çizen Brezilyalı sol bek için Premier Lig ekiplerinden Chelsea 45 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Büyük ihtimalle sezon sonu Alex Telles'in yeni adresi futbolun beşiği İngiltere olacak.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - Freiburg I Türk futbolunun gelecekleri arasında yer alan milli futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak Arsenal ekibinin futbolcu hakkında eski kulübü Altınordu'dan bilgi aldığı belirtildi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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- Napoli I 35 yaşındaki kalecinin en büyük talibi Milan. Sezon sonu Napoli ile sözleşmesi bitecek olan oyuncunun Milan ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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MARCOS ALONSO - Chelsea I 27 yaşındaki sol bekin Barcelona'ya yakın olduğu belirtildi. İspanyol olması ve Barcelona'nın oyun stiline yatkın olması transferde en önemli kriter olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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FELLAINI - Manchester United I Beşiktaş'ın Andreson Talisca'nın bonservisini alamazsa Manchester United'ın yıldızı Fellaini'yi kadrosuna katacağı iddia edildi. Yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif edileceği belirtildi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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KEREM DEMİRBAY - Hoffenheim | Kerem için Liverpool ve Arsenal pusudalar. Premier Lig'e eninde sonunda gidecek gibi görünüyor.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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MBAPPE - PSG | Pep Guardiola, Mbappe'ye hayran ve takımında görmek istiyor. Henüz geçen yıl PSG'ye gelen oyuncuyu buradan koparmak çok zor ama City'de gerekli kaynaklar var.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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MAURO ICARDI - Inter | Bu sezon patlama yapan Arjantinli golcüyle Manchester United yakından ilgileniyor.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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NDIAYE - Stoke City I Fenerbahçe Genel Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte Fenerbahçe Asbaşkan Mahmut Uslu'nun önümüzdeki hafta içinde İngiltere'ye giderek Badou Ndiaye ve kulübü Stoke City'le görüşeceği ifade edildi.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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BATSHUAYI - Chelsea | Sezonun ikinci yarısını Dortmund'da kiralık olarak geçiren forvet oyuncusunun Chelsea'ye dönmesi zor. Ama Maviler onu ucuza bırakmayacaklar. Etiketi 65 milyon euro olabilir.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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DAVID DE GEA - Manchester United | Thibaut Courtois ile birlikte Real Madrid'in iki kaleci hedefinden biri. Manchester United için çok değerli olsa da, büyük bir meblağ ile kulüp değiştirebilir.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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GARETH BALE - Real Madrid | Sıklıkla yaşadığı sakatlıklar, Real'in sabrını tüketti. Bayern Münih ve eski takımı Tottenham, pusuya yatmış bekliyorlar.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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DONNARUMMA - Milan | Geçen sezon yarattığı transfer dramasını bu sezon da tekrarlayabilir. Raiola'nın onun için Real Madrid'le görüştüğü söyleniyor.
Kaynak: Takvim / Fotoğraflar: Arşiv
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Unutulmaz Anlar - Michael Owen'dan tam 4 gol! Ekim 1998’de Liverpool formasıyla Nottingham Forest’a 4 gol birden atan İngiliz efsane, adını tarihe yazdırmıştı. Owen'ın o muhteşem maçından kesitleri izlemek için videoya tıklayınız...