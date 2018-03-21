Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cengiz Ünder bombası! Barcelona Başkanı açıkladı...
Arda Turan'ın transfer süreci ve Barcelona Başkanı'ndan Türk yıldız Cengiz Ünder için flaş sözler...
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Arda Turan'ın transfer süreci ve Barcelona Başkanı'ndan Türk yıldız Cengiz Ünder için flaş sözler...
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FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Arda Turan transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Dünya çapında oyuncular ve kulüp başkanları ile görüşüyorum. Alırsa alırlar almazlarsa bende oyuncuların isimlerini açıklarım. Tottenham başkanı benim arkadaşım. Yarış vardı onun ardından kendisin ile görüştüm. Tottenham başkanına teşekkür ettim. Janssen için Galatasaray'da devreye girmişti ama ben araya girdim ve olamayacağını söyledim. Türkiye şartlarında olmayacak bir oyuncu Galatasaray'ın çapında bir oyuncu değildi. Ben Cenk Ergün ile konuştum Galatasaray'da olmayacağını söyledim. Sakatlık sorunları da var.
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Arda Turan öncesinde Barcelona kesin olarak İlkay ile anlaşmıştı. Fakat burada Arda Turan'ı ısrarla isteyen Luis Enrique oldu. Hatta ben Barcelona başkanı ile konuştum. Arda Turan için bakıyoruz halen Başakşehir takımında da oynayamadı. İlkay mesela halen Premier Lig'de çok iyi bir oyuncu. Biz bir Türk'e bir Türk'ü tercih ettik ama yanlış bir tercih yaptık.
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"Başkan'a dikkat et bak bir Türk daha gelebilir dedim. Evet dedi Cengiz Ünder gelebilir dedi. 80 milyon Euro civarında bedeli var denildi başkan oynayacaksa 100 milyon Euro'da veririz dedi"
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Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz yada onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu. Manchester City takımına gidiyordu ben Göksel bey ile görüştüm. Göksel bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar. Real Madrid takımında görev yapan eski oyuncular ile kontak halindeyim. Cengiz artık tanınan bir oyuncu. Ülkemizin gururu Cengiz Ünder şu an.
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Andres Iniesta mükemmel bir oyuncu. Menajeri ile görüşüyoruz. Fazla açıklama yapmak istemiyorum transferi konusunda. Türkiye'de kongreler Mayıs ayında yapılıyor. Dünya'da Ocak ayında yapılıyor. Bütün iyi oyuncular Ocak ayı ile Mart ayı arasında gider. Mayıs ayında daha kongre yapacaklar kimin başkan olacağı belli değil. Fenerbahçe ya da Galatasaray'a bir oyuncu getirmek istesek hangi adama diyeceğim başkan seçilecek biz seni ortaya taşıyalım. Galatasaray'ın yeni başkanı çok uğraşıyor. Mustafa Cengiz bey üzerine gitsin. Bir oyuncu satılıyorsa kulüp para ödemez.
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"Firmino'yu çok beğeniyoruz" Taffarel'den Roberto Firmino'ya övgü dolu sözler! İzlemek için videoya tıklayınız...