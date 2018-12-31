Cengiz transferini duyurdular! Tam 302 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ara transfer dönemine sayılı günler kala bombalar da peş peşe patlıyor... Son olarak dünya devi kulübün milli yıldız Cengiz Ünder planı duyuruldu. İşte o detaylar...
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Başarılı bir sezon geride bırakan ve bu sezon da ciddi anlamda takıma katkıda bulunan Milli futbolcu Cengiz Ünder, dünyaca ünlü takımların iştahını kabartmıştı. Arsenal ise çılgın bir adım attı ve Cengiz Ünder'in içinde olduğu bir transfer planı hazırladı. Ayrıntılar şöyle:
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Yine Avrupa'nın birçok dev kulübünün transfer listesinde olan Nicolas Pepe için Arsenal, resmi bir teklif sundu. Lille yönetimi ise 50 milyon euro'luk teklife 'Hayır' diyerek Pepe için 80 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istedi.
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Zira Arsenal bu transferi noktalamak istiyorsa kulüp transfer rekorunu kırmak zorunda. Ancak Londra ekibinin B planı da hazır. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolò Schira, Cengiz Ünder'in Arsenal'in transfer listesinde yer aldığı duyurdu ve detayları paylaştı.
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Arsenal Pepe transferini tamamlayamazsa rotasını hemen Cengiz Ünder'e çevirecek ve transferi bitirmek için Pepe için önerilen 50 milyon euro'yu (302 milyon lira) Roma'ya Cengiz için önererek İtalyan ekibin oyuncuyu elden çıkarmasını sağlayacak.
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Cengiz Ünder son olarak, İtalya Serie A'da ilk yarının son haftası olan 19. hafta maçında Parma deplasmanında maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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Geçen hafta da bir asiste imza atan Cengiz, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 6 gol ve 6 asiste imza attı. (Fotomaç)
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Liverpool adım adım şampiyonluğa koşuyor!
Premier Lig'in namağlup lideri Liverpool, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta, Arsenal'i 5-1 yendi. Kırmızılar gelecek hafta son şampiyon Manchester City'ye konuk olacak...