Cedi Osman'ın maçına Kim Kardashian damgası!

Bu sezon 28. kez kaybeden Cavaliers'ta Kevin Love 21 sayı ve 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 34 dakika 59 saniye sahada kalan Cedi Osman 15 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadı.