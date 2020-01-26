Cedi Osman, Elazığ depremi için farkındalık kampanyası başlattı, Arda Turan ve Yusuf Yazıcı dahil oldu...

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Milli basketbolcu Cedi Osman, Elazığ'da yaşanan depremi unutmadı ve farkındalık kampanyası düzenledi. Arda Turan ve Yusuf Yazıcı ise Twitter'dan kampanyaya katıldı.
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Cleveland'ın Chicago Bulls ile oynadığı maç öncesi Twitter'dan açıklama yapan Cedi, maçta atılacak her üçlük için Elazığ depremzedelerine 100 dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.
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Cedi, ardından 'Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi “Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım” dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler Nance!' tweetini attı.
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Karşılaşmada 25 üçlük isabeti sağlandı ve böylece Cedi ve Larry Nance, 5000'er dolar bağış yapmış oldu.
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Cedi'nin başlattığı farkındalık kampanyasına Larry Nance Jr.'ın dışında Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben ve Adana Basketbol Kulübü de katıldı.
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Arda Turan, Twitter'dan Cedi'ye ''Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın.'' sözleriyle seslendi.
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Yusuf Yazıcı ise ''Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama.'' paylaşımıyla Cedi'ye destek verdi.
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Milli basketbolcu, maçın ardından yaptığı paylaşımda ''Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Nance toplamda 10.000 dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı her biri 2.500 dolardan 10.000 dolar. Nevzat Aydın abi toplamda 250.000 TL, Adana Basketbol Kulübü 2.500 dolar katkı yapıyor. Burada toplam 385.000 TL birikti.'' sözlerini kullandı.
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Çok sayıda destek mesajı alan Cedi, ''Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz. İlginiz, alakanız ve duyarlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız.'' şeklinde konuştu.
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Cedi Osman, Cleveland'ın Chicago'ya 118-106 yenildiği maçta Cedi Osman 18 sayı (2/4 üçlük), 6 asist, 2 top çalma, 1 ribaund istatistikleri ile oynadı. Milli yıldızımız, maçı kaybetse de Elazığ depremini unutmayarak yaptığı bu farkındalık kampanyasıyla gönülleri fethetti.
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Cedi'ye destek olan takım arkadaşı Larry Nance Jr ise Cedi'ye ''Bir farkındalık yarattığımıza sevindim kardeşim!'' tweeti attı.
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Türk oyuncunun takımı Cleveland Cavaliers ise hem Cedi'nin hem de Larry Nance'in tweetlerini paylaştı.