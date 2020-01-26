Cedi Osman, Elazığ depremi için farkındalık kampanyası başlattı, Arda Turan ve Yusuf Yazıcı dahil oldu...

Cedi, ardından 'Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi “Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım” dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler Nance!' tweetini attı.