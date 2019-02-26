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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
26 Şubat 2019 - 10:06,

Cedi Osman alev aldı

NBA'de Cleveland Cavaliers sahasında, Portland Trail Blazers'a 123-110 yenilirken, milli basketbolcumuz Cedi Osman kariyerinin en iyi oyunlarından birine imza attı.

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NBA'de ikinci sezonunu geçiren Cedi Osman, performansını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

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Quicken Loans Arena'da oynanna maçta 32 dakika sahada kalan Cedi, kariyerinin en skorer gecelerinden birini geçirdi.

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Milli oyuncumuz 4/4 serbest atış, 3/5 üçlük, 7/11 ikilik isabetiyle 27 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, istatistiklerine 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma da ekledi.

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Cleveland'da Kevin Love 18 sayı, 12 ribaund, Jordan Clarkson 19 sayı, 5 ribaund, Collin Sexton 11 sayı ile oynadı.

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Portland'da McCollum 35 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Damian Lillard 21 sayı, 8 asist, 4 ribaund, Seth Curry 15 sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

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Doğu Konferansı lideri Milwakuee Bucks, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda deplasmanda Chicago Bulls'u 117-106 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.

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Bucks'ta milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ilk 5'te başladığı karşılaşmayı 10 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle tamamladı. Khris Middleton 22 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Malcolm Brogdon 22 sayı 5 asist ve 2 ribaundla galibiyette baş rolü oynadı.

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Bulls'ta Ropin Lopez 26 sayı, 3 ribaund ve 2 asist, Lauri Markkanen 26 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

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Gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Golden State Warriors - Charlotte Hornets: 121-110

Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers: 110-123

Milwaukee Bucks - Chicago BullS. 117-106

Indiana Pacers - Detroit Pistons: 109-113

San Antonio Spurs - Brooklyn Nets: 85-101

Phoenix Suns - Miami Het: 124-121

Atlanta Hawks - Houston Rockets: 111-119

Los Angeles Lakers - Memphis Grizziles: 105-110

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves: 105-112

Philadelphia 76ers - Nev Orleans Pelicans: 111-110

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers: 112-121

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NBA'de en güzel 3 hareket...

11/13

Harden'ın serisi bitti

Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 119-111 kazandı. Rockets'ta 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden James Harden ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Chris Paul, galibiyetin mimarları oldular. Hawks'un çaylak oyuncusu Trae Young ise 36 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

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28 sayıda kalan Harden'ın 13 Aralık 2018'de başlayan 30 veya üstünde sayı atma serisi noktalandı. 32 karşılaşma boyunca 30 sayının altına düşmeyen Harden, bu süre zarfında 41,1 sayı ortalaması yakaladı. 29 yaşındaki basketbolcu, Wilt Chamberlain'den (65 maç) sonra en uzun 30 sayılık serisine imza atarak NBA tarihindeki yerini aldı.

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