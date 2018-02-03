Çarpıcı yorum: Kocaman'ın en doğru 11'i

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından gazetemiz yazarlarından Uğur Meleke ve Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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2-2 biten Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından yazarlarımız değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Uğur Meleke
Futbol enteresan bir oyun… Bundan 14 ay önce, 19 Aralık 2016 günü Fenerbahçe Kadıköy’de Gençlerbirliği’ni 3-0 yenmiş ama belki de tüm sezonun en şanslı sonucunu almıştı. O gün Fenerbahçe’nin oyunu korkunçtu, Gençlerbirliği harika futbol oynamış ama Volkan’ın kalede devleşmesiyle sonuca gidememişti. Skorun performansı hiç yansıtmadığı bir gündü o gün. Yine aynı iki takım arasında Kadıköy’de dün gece oynanan ilk devre de oyunla sonucun hiç örtüşmediği bir başka garip 45 dakikaydı gerçekten. Aykut Kocaman belki de sezon başından beri en doğru 11 ve en doğru dizilişle sahaya çıktı. Takımı belki de sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı ama soyunma odasına mağlup girdi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fenerbahçe dün çok şanslı sayılmazdı; direkten dönen 2 topları, değerlendiremedikleri birkaç da net pozisyonları vardı. Ancak sonucu alamamalarına rağmen, Fenerbahçe taraftarının bu sezon kazanılan birçok maça göre daha mutlu gittiklerini düşünüyorum eve. Çünkü Fenerbahçe bir büyük takım. Bir büyük takımın taraftarının beklentisi iyi futboldur. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Yani Valbuena’yla, Soldado’yla, sağlıklıysa Giuliano’yla... Sadece koşan adamlarla iyi futbol oynansaydı, Jamaika dünyanın bir numaralı futbol ülkesi olurdu, öyle değil mi?
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Fenerbahçe dün 2 puan kaybetti ama bence birkaç da ders çıkardı bu maçtan:1-) Valbuena, bu takımın en özel oyuncusu. O olduğunda bu takım, büyük bir takıma benziyor.2-) Kocaman’ın yerinde olsam Isla’nın sağ çizgiye inip görerek yerden içeriye attığı paslardan bir CD yaptırır, Hasan-İsmail-Şener’e ev ödevi olarak veririm.3-) Bu takımın bir iletişim sorunu var. Sanki bir biçimde daha çok vakit geçirip, daha çok konuşmaları gerek.4-) Eljif Elmas, büyük takım oyuncusu. Aatıf’ın-Dirar’ın dakikalarından birazını bu çocuğa vermek gerek.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Rüştü Reçber
İlk 45 dakikadaki Fenerbahçe’yi belki de şimdiye dek hiç bu kadar iyi görmemiştik. Takım içerisindeki dengeli görüntü, ilk 45 dakika boyunca hem orta alanda hem de ileri uçta etkisini gösterdi. Tabii burada Aykut Kocaman’ın da tercihlerinin önemi ortaya çıkmış oldu. Oynamadığı zaman çok konuşulan Valbuena, şartlar ne olursa olsun bu takımın ilk 11 oyuncusudur. Kafasında her zaman direkt kaleyi düşünen bir futbolcu olarak bırakın da takım savunmasında biraz zaafiyet yaratsın. Sarı lacivertliler girilen pozisyonlar, kaçırılan goller ve özellikle istekli oluşlarıyla ilk yarıda bizlere temposu yüksek, futbol açısından da hoş bir oyun izlettiler. Gel gör ki, ilk yarının son dakikasında gelen gol bütün planları bozdu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İLETİŞİM EKSİKLİĞİ
Dirar-Volkan ikilisinin iletişim eksikliği ve çevre kontrolü zaafı, Gençlerbirliği adına golü kazandırdı. İlk devredeki bu rüzgarın ikinci yarıda da devam edeceğini düşünerek tekrar ekran karşısına geçtiğimde, daha oturmaya fırsat bulamadan gelen Alper’in golü tekrardan skoru eşitledi.Bunun üzerine hâlâ coşku ve isteği devam eden Fenerbahçe’de hatasını telafi eden Dirar’ın golü, sarı lacivertlilere skor üstünlüğünü getirdi. Ama ne olduysa bu golden sonra oldu... Fenerahçe’nin yüksek temposu düşmeye başladı. Belki biraz yorgunluk oluştu, belki de skoru koruyup maçı böyle bitirme düşünceydi yaşanan...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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POZİSYON VERMEDEN
Sonrasında sarı lacivertlilerin yediği bir şansız gol daha futbolun acımasızlığını bir kez daha ortaya çıkardı. Son yarım saatte, bu kadar düşüş yaşayan Fenerbahçe, kalesinde gol pozisyonu vermeden berabere kaldı. Ancak bu son 30 dakikalık bölümde pozisyon anlamında tamamen sınıfta kalan bir Fenerbahçe gördük.Görmek isterdim ki, ne olursa olsun kazanmak için zorlayan bir takım sahada olsun... Ama onlara da hak veriyorum, ister iyi olnarken, ister kötü oynarken saçma sapan gol yemeleri ister istemez bütün morallerini bozuyor.