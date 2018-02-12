Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Rıdvan Dilmen: Caner'i yakalım diye kaos yarattılar
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.
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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek 6 hafta sonunda yeninden liderlik koltuğuna oturdu. Bu maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları :
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Hamza hocanın takımı buraya Galatasaray'ı yenmeye değil, fark atmaya gelmiş. Gomis solla tavana vurdu. Açılarını çok iyi alan bir oyuncu. Genelde gollerini üst vurarak yapıyor. Plase vuruş önemlidir ama pozisyon alması çok önemli. Belhanda pek istikrar yakalayamadı burada, Fatih Terim bu tarz oyuncuları sever. Feghouli ve Belhanda'da hep ısrar edecektir bundan sonra. Hamza Hamzaoğlu ne yapacaktı? 7'yi mi bekleyecekti? Hamleleri normal. Oyuna başlama şekli, buraya 3-0 gelmiş gibi. Galatasaray'a 3-0 kazanmaya gelemezsiniz
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Galatasaray geçen hafta Sivasspor'da fırsat tepki. içerde geleneğini devam ettirdi. Henüz 1 beraberliği var, o da Fenerbahçe ile. Geleni gideni yeniyor. İlk yarı zaten Antalyaspor fark atmaya gelmişti, çok açık oynadılar ve Galatasaray da cezayı kesti. Fatih Terim kenardan devam demesine rağmen psikolojik olarak oyuncuların rahatlığı oluyor.
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Hocayı gördük ki Donk'la devam edecek ki hoca oyuncu eleştirildikçe daha da ısrar eden bir yapıdadır. İnşallah böyle devam ederiz. Özellikle ilk 45 dakika heyecan ve pozisyon doluydu. Dolu, dolu bir maç oldu iki taraf içinde. Fernando iyileştiğinde Terim'in sistemi değiştireceğini düşünüyorum. O zaman 4-1-4-1'e dönecektir. Terim oyunculara muhakkak 'Beyler top bizde kalsın biraz' diye uyarı yapacaktır. 70. dakikaya kadar topa sahip olma konusunda mutsuzdur Fatih hoca. Oyunu hükmederek oynamaktan uzaktı. Antalya 45 ile 70 arası 3 tane pozisyonu var. Bir tanesi net hatta. Galatasaray’ın en büyük problemi topa sahip olma olduğunu düşünüyorum. Yarın bir gün rakip Antalya olmaz. Başkaları cezalandırabilir. 3-0’ın verdiği doğal bir larçlık da vardır. Galatasaray hiç 5 dakika rakip yarı alanda oynayamadı.
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"Kendi kendilerine bir adet çıkardılar. Milleti kandıralım diye getirdiler ama ellerinde patladı. Hadi verin Emre'ye Muslera’ya, Babel’e, Şenol Güneş’e, Fatih Terim'e. Veremezsiniz tabii. Çıkardınız durup dururken. Bir Caner'i yakayım diye bütün Türk futbolunu kaosa sürüklediler. Herkesi birer kamerayla çek, en az 10 kişi disipline gider her maç. En kötü kendi kendine küfredersin. Gücünüz yetmez. Hiç kimseye yetmez. Sizin gücünüz kulüplerin istediği adamlara yeter."