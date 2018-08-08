Çarpıcı yorum: Dünkü Fenerbahçe, “Benfica 2017” gibiydi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu maçın ardından yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT
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Uğur Meleke
Dünkü Fenerbahçe, “Benfica 2017” gibiydi!
Benfica geçen yıla 4-4-2 başlamış, beşli orta sahalara merkezi kaybedince 4-3-3’e dönerek toparlamışlardı. Dün Fenerbahçe’nin sorunu aynıydı: Merkezi kaybetmek. Estadio da Luz atmosferini iyi biliyorum. Belki Camp Nou veya Wembley gibi devasa değil. Ama tribünler dik, akustik güçlü, taraftar organize. 2013’te Fenerbahçe ve 2016’da Beşiktaş da bu Işık Stadı’na alışana kadar ilk devrelerde çok bocalamışlardı. Dün de birçok yenisiyle Fenerbahçe’nin bocalaması doğal.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT
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Ancak maçın kaderini bu bocalama belirlemedi aslında... Cocu’nun PSV’de genelde tercih ettiği dizilişin 4-3-3 olduğunu biliyoruz. Belki de Fenerbahçe’de de orta vadede planı bu olacak. Ancak muhtemelen şu anda elinde klasik bir santrfor olmadığı için gerek Feyenoord ve Cagliari önünde, gerekse dün Alper-Giuliano’lu bir 4-4-2’yi tercih etti. Biliyorum, ileri ikili Alper-Giuliano ise buna 4-6-0 da diyebilirsiniz. Ama ileri ikiliniz gerçekten de orta sahanızla bütünleşiyorsa, altılıyorlarsa diyebilirsiniz bunu. Dün Alper’le Giuliano hem orta sahayı altılamaktan, hem rakibe önde baskı yapmaktan, hem top tutmaktan çok uzaklardı. Fenerbahçe kazandığı hemen hiçbir topu 10 saniye boyunca ayağında tutamadı ve ivedilikle Benfica’ya iade etti. Böyle olunca, tenis topu gibi geri döndü Benfica hücumları. Ve baskı altında yorulan Fenerbahçe savunması, bir noktada açık verdi doğal olarak. Fenerbahçe, kâğıt üzerinde Benfica’nın üçte biri değerinde gözükmesine rağmen; Portekizliler’den çok zayıf bir takım değil. Dün Alper’le Giuliano daha realist bir top oynasalar, ayakta kalsalar, serseri topların tamamı Benficalılar’ın olmasa pekala Fenerbahçe oradan 0-0’la dönebilirdi. Rövanşta Phillip Cocu, karşısında Pizzi-Fejsa-Gedson’lu harika bir orta üçlü olduğunu unutmamalı. Sistemi muhakkak 4-3-3’e evirmeli.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT
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Benfica geçilirse “iki takviye” yapılacakmış!
Önceki günkü Hürriyet’te Süleyman Arat imzalı haberi görmüşsünüzdür: Fenerbahçe Benfica’yı geçebilirse, iki takviye yapacakmış.Sanırım Yıldırım’ın 10 senedir yaptığı hataya, şimdi de Koç yönetimi düşüyor. Bu yıl Devler Ligi ön elemesinde 5 büyük lig temsilcilerinin olmayacağı, Portekizli, Rus, Ukraynalı’larla karşılaşılacağı Mayıs’ta belliydi. Devler Ligi’ne girmek için dev bir fırsat var ve en kritik gün, 7 Ağustos... 7 Ağustos’ta iyi bir sonuç alırsanız, muhtemelen bu turu da, play-off turunu da geçeceksiniz. Öyleyse hâlâ bu “iki takviye” işinin Benfica sonrasına bırakılmasını nasıl açıklayabiliriz? Sarı lacivertlilerin Haziran-Temmuz’da acilen oyuncu satıp, transferleri tamamlaması gerekmiyor muydu?
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT
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Comolli, Valbuena’yı sahiplenmeli
Valbuena, daha önce yapmadığı birçok şeyi bu yıl yapıyor, geriye yardım çabası takdire değer. Comolli’nin vatandaşı Valbuena’ya bir miktar eleştirel baktığını duydum ve üzüldüm, bence Valbuena’yı tenkit etmek yerine sahiplenmeli.Maçın kader anı
Maçın daha birinci dakikasında sağdan bindiren Gedson’un yerden ortasına Fereyra vurabilse, belki de müsabakaya 1-0 yenik başlayacaktı Fenerbahçe. Isla’nın bence rahatlıkla penaltı çalınabilecek çekmesini hakemin pas geçmesi, maçın en kritik anıydı belki de.Maçın anlaşılmazı
Fenerbahçe’nin hazırlık maçları karnesine bakıldığında sağ açıkta formayı hak eden isim Barış’tı. Yeni transfer Ayew’in sağlıklı olduğunda otomatik tercih edilmesi doğal. Ama o yokken Dirar’ın başlaması bana anlaşılmaz geldi. Cervi golünde de seyirciydi Dirar.
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT
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Rüştü Reçber
TOTAL FUTBOL BEKLİYORUZ
Dile kolay, 10 sezon oldu koskoca Fenerbahçe’nin, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonuna katılamayışı... Tabii birçok süreç yaşandı; başta 3 Temmuz ve etkileri, sonrasında da tam katılacakken elde edilen sonuçlar. Ve gelinen nokta belli... Şimdi bu sanssızlığı kırmak adına atılan ilk adımın ilk maçıydı. Şartların elverdiği kadarıyla takviye yapılarak kurulan Fenerbahçe’de fark yaratacak isimlerin başında gelen Ayew’in eksikliği tabii ki dezavantajdı. Zaten tipik bir santrforu da sahada değilken hücum olarak ortaya konacak futbolu da merakla bekliyordum.TOTAL FUTBOL
Fenerbahçe sahaya mecburen 4-6-0 şeklinde başladı ama hedef birbirine yakın, yardımlaşan ve ayağa pas üzerine kurulu bir anlayıştı. Bu düşünceyi hem topa sahipken hem de defans yaparken yapabilmek asıl noktaydı ve bu da total futbolun temelini oluşturuyordu. Total futbol öğretisinin beşiğinden gelen Philipp Cocu acaba bize bunları yansıtan bir takım oluşturabilecek mi? Tabii daha erken denebilir ama ben bariz örnekler görsem yeterli olarak da kabul ederim.Fenerbahçe, baskı yiyerek başladığı maçta ayağa pas oyununu ilk dakikalarda yapamadı. Rakibi orta alanda karşılamaya çalıştı ama Benfica’nın hızlı oynama isteği karşısında zaman zaman bocalasa da sonradan dengeyi kurdu..Fenerbahçe ne zaman uzun pastan kurtulup pas yaparak çıkmaya başladı işler değişti. İleride ara sıra baskı yapmaya başlaması rakibin oyun hızını kestiği gibi Fenerbahçe’ye uygulamaya çalıştığı baskılı futbolunu da durdurdu..Fenerbahçe’nin zorlandığı nokta baskı altında kaldığında, topu çıkarken ara sıra kaptırmalarıydı.. Fenerbahçe defansif olarak iyi işler yaptı. Hücumda da sadece kontraatağa çıktığında tehlike yaratabildi. Pas yaparak takım halinde gitmeyi tam başaramasa da takım savunması iyiydi. Maçta ilk yarıda tek bir ciddi pozisyon verdi, o da ofsayt ve faulün tartışıldığı son dakikadaki andı.Maçın organizasyonu
Fenerbahçe’yi hazırlık maçlarında da 2 kez canlı izledim, serbest atış organizasyonlarına çok kafa yorduklarını biliyorum. 39’da Mehmet’in Hasan’ın kafasıyla buluşturduğu, Valbuena’nın volesiyle biten pozisyon, bu yıl duran toplarda yapacaklarının işareti gibi.Maçın zayıf halkası
Taktik, teknik, şema, organizasyon filan bir yana. Ayakta kalmak bir yana. Alper Potuk bu sezona fena olmayan bir giriş yaptı ama her omuz darbesinde kaybeden o olursa bu seviyede hayatta kalması imkansız. Alper üst seviye oynamak istiyorsa kuvvetlenmek zorunda. Maçın adamı: Martin Skrtel
Foto: AJANSLAR, Süleyman ARAT
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ÖYLE BİR GOL YEDİLER Kİ...
Fenerbahçe ikinci yarı çok baskı yedi. Topun hakimi ve oyunun kontrolü rakipte olmasına rağmen savunmayı doğru yapmayı başardılar. Çokta yoruldular. Sebebi de topun peşinde koşmalarıydı. Cocu, oyuncu değişiklikleri ile müdahale etse de baskıyı bir türlü kıramadılar. Rakibin fiziksel gücü ile oyun sistemini iyi uygulaması Fenerbahçe’yi çok zorladı. Hatta izlerken bile gol yemeden dönmeleri büyük başarı diye düşündüm. Ama olmadı.. Fenerbahçe ilk maçta rakibi kadar hazır gözükmese de, böyle bir deplasmanda en iyisini yaptı. Ama öyle bir gol yediler ki, defansif konsantrasyonun eksikliğiydi. Baskı bunaltınca sonucun bu şekilde olması kaçınılmazdı. Golden sonra gol atma düşüncesi oluşsa da, yenecek ikinci gol endişesi ve Benfica’nın gol için de isteğini devam ettirmesi takımda tedirginlik yarattı. Bu da hücum oyununun önüne geçti. NEDEN OLMASIN! AMA ÖNCE...
Alper’in mücadelesi iyi ama son adam oynayacak futbol bilgisine sahip değil ve bu da Fenerbahçe’nin hücum oyununda etkisini azaltıyor. Valbuena’nın defansa yardımı, taktiksel oyunda var olabileceğinide gösterdi. Ama bu sefer de hücumda eksik kaldı. Eljif Elmas rakibi karşılamada da, oyunun hücum yönünde de etkisizdi. Ama zamanla gelişime açık olduğu da bir gerçek. Fenerbahçe’nin eksik olduğu noktalar var. Hücumda zenginlik yaratamadılar. Birlikte hücuma çıkmayı geliştirmeleri lazım. Çıkarken yaptığı top kayıplarını aza indirmeleri hatta yapmamaları lazım. Bunların yanı sıra, özellikle santrfor mevkisinin netleşmesi lazım. Ayew ve Josef’in tekrar takıma katılması oyununa katkı yapacaktır..Ne olursa olsun, Fenerbahçe istediğini almak için büyük bir mücadele verdi ve eksiklerine rağmen sadece bunu yapabildiler. Evet gol atamadan mağlup olundu. 1-0 lık skor Kadıköy’de gol yemeden 2 gol atmak demektir. Hatta Benficalılar’da da Kadıköy’de 1-0 yetmeyebilir düşüncesi hakimdi. Bu yüzden ikinci golü çok aradılar. Olur mu? Neden olmasın!.. Evet, taraftarla olabilir ama öncelik fiziksel olarak daha iyi olmamız lazım..2.yarıda bu gözüktü..yoksa gücümüz Benfika ya yetmeyebilir..