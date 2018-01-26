Çarpıcı sözler: Sağlıklı bir görüntü değil

Beşiktaş'ın ligin 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından, yazarlarımızdan İlker Yasin, Kenan Başaran ve Uğur Meleke değerlendirmelerde bulundu.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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İşte yazarlarımızın Beşiktaş-Kasımpaşa maçı değerlendirmesi:
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Uğur Meleke
Kasımpaşa’nın ligin en kısıtlı kadrolarından birine sahip olduğunu söyleyebilirim: İyi savunma oyuncuları var, çalışkan bir merkeze sahipler ama ön taraftaki oyuncuları tek tip. Mensah, Murillo, Eduok’a şimdi Diagne de eklendi, genelde koşucu bir grup bu. Sezon başında Neumayr ve Trezeguet’nin takımın kalite zafiyetini çözeceğini düşünmüştük ama Neumayr’ın topsuz oyunda yok olması onu kulübeye hapsetti. Trezeguet iyi bir şutör ama onun çabası da puana yetmedi. Üstüne üstlük Kasımpaşa dün bir de ligin en özel savunmacılarından biri olan sol beki Veigneau’den yoksundu.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Takımda sağ beke alternatif olabilecek tonla adam var: Abdullah, Veysel, Ben Youssef, Omeruo. Ama solda Veigneau’nün sağlam bir alternatifi yok. Quaresma daha birinci dakikada gözüne kestirdi şaşkın sol bek Veysel’i. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş koridora çevirdi rakibinin solunu... İkinci yarıda Kasımpaşa canlandığında, iş işten geçmişti çoktan. Maçın son yarım saatinde Kasımpaşa’nın canlanmasını elbette Talisca-Medel değişikliği üstünden açıklayabiliriz. Ve Talisca sakatlandığında Güneş neden Tolgay’ı sokmadı diye sorgulayabiliriz. Sanırım Şenol Güneş’in kafasındaki şuydu: Sezonun en kritik maçına, Münih deplasmanına artık sadece 24 gün kaldı. Şenol Hoca, Münih’te savunmada Vida-Pepe, göbekte Medel-Atiba’yı oynatmak istiyor. Dün son yarım saatte de bunun provasını yapmaktı amacı.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Kenan Başaran
Beşiktaş uzun bir aradan sonra hücum ve savunma hattıyla en derli toplu ilk devreyi oynadı Kasımpaşa karşısında. Öncelikle iştahlıydı. Topu hızlı ve iyi dolaştırdı. Herkes hem hücumda hem savunmada topa ayak uzattı. Nihayetinde ortaları verimsiz diye son dönemlerde yerde yere vurduğum Queresma’nın da ayağı sıcak olunca erkenden 2-0’ı buldu. Devrenin son 5 dakikası hariç, Beşiktaş 40 dakika boyunca Paşa’ya pozisyon da vermedi.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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AH ŞU ‘MAÇI ALDIM’ HAVASI!
Beşiktaş, ikinci devre geçmişteki Kasımpaşa maçlarında olduğu gibi yine “Maçı aldım” hatasına düştü. Kemal Özdeş de ikinci 45’e Murillo’yu çıkarıp İlhan’ı alarak önce orta sahada üstünlüğü düşündü. Paşa, geride olmanın da mecburiyetiyle daha fazla adamla hücumlara çıktı. Beşiktaş 3. gol için bir iki fırsat yakaladı bu arada. Ama kimse fazla üzülmedi ama bu rehavetin cezalandırılacağı aşikârdı. 2-1’den sonra Beşiktaş, pas yaparak oyunu tempoya ayar vereceğine gel-gitli oyunu beslemeye devam etti. Negredo-Lens değişikliği de bu oyunu mecbur kıldı bir yerde. Geldiğinde Lens’e dün biçilen görev Vagner Love’a verilecek. İkinci devre tam onluk zira. Güneş, Tolgay’ı almakta biraz gecikti. 70’lerin ortasında alması gerekiyordu.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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İlk devre her hattıyla kompakt bir görüntü veren Beşiktaş, ikinci devre rakibinin oyun anlayışına ayak uydurunca adeta hücumcular ve savunmacılar diye ikiye bölündü. Bir yanda ‘Çanakkale geçilmezi’ oynamak zorunda kalan siyah beyazlı savunma diğer yanda, atılan uzun toplarla 3. golü arayan öndeki adamlar. Bu bence sağlıklı bir görüntü değildi. Yaklaşan Bayern Münih maçları da düşünülürse takımın daha dengeli bir 90 dakika oynaması lazım. Zaten 25. dakikada zafer şarkıları söyleyen taraftarlar son 15 dakikayı büyük bir eziyet içinde izledi. Sanırım Güneş dahil, birçok kimse oyunun bu son bölümünü hatırlamak istemeyecektir. Diğer yandan Talisca, giderek ‘resmi golcü’ oluyor takımın. Negredo, fazlasıyla sabit oynuyor fakat çok klas paslar attığı da su götürmez bir gerçek. Ama olması gereken ona o güzel pasların atılması. Oğuzhan da bu sezon en çok ceza sahası içine girdiği maçı oynadı. Daha dikkatli olsaydı 2 gol yazabilirdi isminin altında. Dün önce stoper sonra önlibero oynayan Medel de maçın gizli kahramanlarındandı.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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İlker Yasin
Dolmabahçe'de Quaresma’nın karşısına, sol ayaksız sol bek Veysel’i koymak ve ilk 25 dakikada 2-0 geriye düşmek maçı kaybetmek için yeterli bir sebep. Gökhan Gönül’ü arkasına alan Quaresma’nın sağdan iki nefis ortasına Talisca kafayla iki güzel gol atarak maçı erken bitirdi. Eğer Negredo daha şahsiyetli bir top oynasa skor ilk yarıda daha da farklı olabilirdi. 1970’lerde Don Howe, ‘Super Mac’ olarak tanınan Malcolm McDonald’ı rakip defans oyuncularını kenarlara götürerek onları yanıltacak koşular yapmaya ikna etti.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Super Mac sordu, ‘Peki ben bu şekilde nasıl gol atacağım?’ Bunu Cenk Tosun yaptı, Aboubakar yaptı ama Negredo özgüvenini kaybetmiş. Girdiği gol pozisyonlarında bile pasör olmayı tercih ediyor. İsmine yakışan futbolu değil, kenarlara gitmeyerek, geri gelmeyerek Oğuzhan’a, Babel’e, Atiba’ya pozisyon yaratamadığı gibi ceza sahasında korkak. Vagner Love, bu formayı Negredo’ya vermez. Beşiktaş’ın ilk 11’inin yaş ortalaması 31. 34 yaşında 3, 33 yine 3 oyuncu var. Talisca ve Oğuzhan dışında bütün oyuncular 30’un üstünde. Yaşlılar çabuk yorulur. Bu kadar yıaşlı olmasına rağmen geniş alanda oynayan Beşiktaş’ın topa sahip olması, atak sonlandırması, kolay top kaybetmemesi ve kontra yememesi şart. Dün 40. dakikadan sonra başlayan ve maç sonuna kadar devam eden Beşiktaş dağınıklığının ilk sebebi yaşlı kadro. Hücum bölgesindeki Talisca ve Negredo’nun oyundan çıkmasıyla bir kontratak takımına dönüşen Beşiktaş’ta pas hataları 72. dıakikada Trezeguet ile Kasımpaşa golünü getirdi. 2. yarı Kasımpaşa kora kor mücadele etti.
Fotoğraflar: HÜRRİYET, AJANSLAR
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Birkaç not:
- Babel bir profesyonel. Bu kadar kolay sarı kart görmemeli.- Vagner Love çok acil hazır olmalı.- Onca yeteneğine rağmen Oğuzhan’ın neden üstüne koyamadığına yönetim el oymalı.- Şenol Güneş, Lens’e futbolu unutturmamalı. Maç kondisyonunu diri tutmalı.- Bereket şampiyonluk hesapları yapan takımların kadroları hep yaşlı. Veteranlar ülkesi Türkiye’de en az yorulan, nefesini tutan şampiyon olacak.- Hakem Hüseyin Göçek’in tecrübesi arttıkça hatalar da artıyor.Ligin ilk yarısında 3 gol 3 asistle oynayan Talisca geçen haftadan sonra dün de attığı gollerle hem maçın adamı oldu hem de Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışını devam ettirdi.