Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çarpıcı sözler: Kendi kadrosunda görse göbek atardı!
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kendi sahasında Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Bu maç sonrası spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT
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Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT
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İşte spor yazarlarının kaleme aldıkları yazılar:
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT
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Erman Özgür - Fanatik
Avantajlı dönülen kupa maçı rövanşında ana hedefin Süper Lig olduğu da düşünülürse Fatih Terim’in rotasyon yapmasından daha doğal bir durum olamaz. Ancak rotasyon yaparken en önemli kriter şans vereceğiniz oyuncuların oynamadıkları dönemde kendini ne kadar hazır tuttukları. Akhisar’ın topu hiç oyalamadan direkt oynama iştahı ve kalabalık savunmasına karşı Seleznov’un ayağından 2 gol yiyip pozisyona dahi giremediler. 2. yarı bir 10 dakika daha değişen bir şey olmayınca Gomis ve Rodrigues hamleleri geldi. Bu dönemde Akhisar iyi savunma yapmaya devam ederken Muğdat’la maçı ve turu koparma şansını adeta elinin tersi ile itti. Ancak Maicon’un iki sarı karttan atılışı felaketin habercisi oldu. Ve gecenin sonunda sürpriz ancak performansıyla maçı hakeden Akhisar, kupanın ilk finalisti olurken Galatasaray için kaybın ne kadar büyük olduğu ancak lig bitince anlaşılacak.
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT
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Mert Aydın - Fotomaç
Çok zor bir maç oynadı Galatasaray hafta sonunda. Şampiyonluğa tutunduğu bir karşılaşmaydı.Fatih Terim, deplasmanda 2-1 kazandığı kupa maçının rövanşına rotasyon yaparak çıktı doğal olarak. Rotasyon dediysek bu oynayanları kendi kadrosunda görse göbek atardı Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk. Peki ne oldu? Akhisar'ın basit ama akılcı taktiğine karşı şaşkınları oynayan bir futbolcu topluluğu. O maaş zammı istekleriyle ünlü Yasin, sezon başında uçarken şimdilerde geriye koşmaya üşenen Maicon, futbolu unutmuş Latovlevici, tek başına bir şeyler yapmaya çalışan Selçuk, rakibe asist yapma çabası içindeki Ahmet, hayalet gibi dolaşan kupa golcüsü Sinan. Devre bittiğinde Fatih Terim'in belki 7-8 değişiklik yapması gerekiyordu. Akhisar vızır vızır geliyor, Seleznov savunmanın arkasına sarkma rekoru kırıyordu. Biraz daha hızlı olabilse birkaç pozisyonda ofsayta da düşmezdi. Belki de ilk yarıda G.Saray'ın altından kalkamayacağı bir sonuç oluşacaktı. İkinci yarıda da Muğdat kaçırdığı gollerle oyunun kopmasına izin vermedi. Gomis iki pozisyon buldu o kadar. Maicon, perişan futboluna bir de kırmızı kart ekleyerek geceye damgasını net şekilde vurdu. Böyle giderse artık Denayer'e yerini kesin olarak kaptıracak. Herkesin kupada bir derbi finaline kesin gözüyle baktığı bir ortamda Buruk ve öğrencileri, senaryoyu bozdu. Onların inancına rakibin laçkalığı da eklenince beklenmedik bir zafer kazandılar. Bu sonuç şunu da getirdi. Akhisar, finalde F.Bahçe ya da Beşiktaş'ı yenip kupayı alırsa lig 5'incisi Avrupa'ya gidemeyecek...
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT
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Levent Tüzemen - SabahFatih Terim'in Alanyaspor maçını düşünerek Muslera ve Fernando dışında 9 oyuncuyu rotasyonda kullanması ilk yarıda Galatasaray'ın şok yaşamasına neden oldu. Okan Buruk, Galatasaray'ı iyi tanıdığı için takımına kompakt futbol anlayışı içerisinde alan savunması yaptırıp, Muğdat ve Seleznov'u hızlı hücumlarla kontratağa çıkardı. Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosunun saha içinde senkronu yoktu. Oyuncuların performansı ve uyumu acemiler mangasına benziyordu. Selçuk ve Fernando ikilisi dururken, orta alanda Tolga Ciğerci oyun aklına soyununca Galatasaray hücum zenginliği yaşayamadı. Ayrıca Tolga birçok final noktalarında pasın şiddetini ayarlayamadığı için Galatasaray gol fırsatlarını kullanamadı. İki kanatta oynayan Sinan, Yasin ikilisi Akhisarspor'un kalabalık savunmasını aşamadı. Denayer iyi ki yetişmiş, çünkü bu Maicon Galatasaray savunmasında artık çok zor oynar. Bir Maicon tercihi Galatasaray'ı hem 10 kişi bıraktı hem de iki gol yenilmesine neden oldu.Hem Serdar hem de Denayer'in kulübede oturmaması gerekiyordu. Biri en azından oyunda olabilirdi.Seleznov Akhisar'ın etkili oyununun şifresiydi. Ahmet ve Maicon'a sürekli kendini unutturdu, iki gole imza atarken çok doğru yerlere koşular yaptı. Eren kanatlardan hiç orta alamadığı için pozisyon bile üretemedi. Akhisarspor mükemmel bir takım savunması sergiledi, Galatasaray bırakın hücumda organize olmayı üst üste iki etkili pas bile yapamadı..
Foto: Adem KABAYEL, Süleyman ARAT
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Hakan Ünsal - Hürriyetİlk maçın avantajı, kendi sahasında oynadığı maçların ezici üstünlüğü ile birleşince Galatasaray için finale çıkılmış bir karşılaşma olarak görüldü Akhisar maçı. Bu şekilde görülmesi doğaldı ama taraftar açısından. Oyuncular ciddiyeti bırakınca işler değişir. Başakşehir’e karşı sezonun en ciddi ve disiplinli oyununu oynar ve hata yapamdan maç kazanırsın, Akhisar’a sezonun en ciddiyetsiz ve kötü oyununu oynar finali kaybedersin. Maç, Okan Hocanın senaryosu ile başladı. İlk maçı kendi sahanda kaybetmişsin, çok zor bir deplasmanda oynayacaksın ve turu geçmek istiyorsun. Tek isteğin ilk dakikalarda gol atmak olurdu ve Akhisar bunu yaptı. Dahasını da yaptı. Arkada iyi savaş, orta sahada bol top kazanma, bunları bazen kısa bazen uzun defans arkasına kullanma ve devamlı öne koşular yapma. Sonuç da aldılar. Maçı Galatasaray’dan daha fazla istediler ve ilk yarıda beklemedikleri bir skorlar bitirdiler. Asıl önemli olan Galatasaraylı oyuncuların bu duruma nasıl reaksiyon göstereceğiydi. İç saha maçları meşhur bir takım mı yoksa formayı almak isteyen oyuncuların bireyselliği mi maçı çevirecekti. İlk yarıda hiçbiri yoktu ortada. Var olan tek gerçek, bu sezon maç çeviren, maç kazandıran ve 12. gücü başka seviyeye taşıyan taraftarın varlığıydı.