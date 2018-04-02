Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çarpıcı sözler: Holiganlar bu Ramazan'ı nerede geçirecekler
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u Fenerbahçe deplasmanda 5-0 mağlup etti. Bu maçın ardından gazetemiz yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Yılmaz değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte yazarların değerlendirmeleri:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Çabaya zekâ eklenince...
Uğur MELEKE
Marius Sumudica, bu sezonun en iyi teknik adamlarından biri. İlk 27 hafta itibariyle elindeki kısıtlı malzemeyle çok iyi iş çıkardı ve takımını ligin baş altı grubunun zirvesine çıkarmayı başardı. Ancak dünkü kadro ve taktik tercihlerine bakınca, çok da formda olmadığını söylemek zorundayım. Kayserispor, Fenerbahçe karşısına takımın 3 önemli parçası, kaleci Lung, savunma lideri Sapunaru ve ön libero Badji’den yoksun çıktı. Zaten bunlar çok çok önemli eksikler. Ama takımınız bu denli eksikken siz bir de alan parselasyonu ciddi ustalık isteyen 3-4-2-1 dizilişini tercih edip, Chelsea’ye özenirseniz; böyle bir sonuçla karşılaşmanız çok sürpriz sayılmaz.Üçlü savunma zaten alışkanlık ister, zaten Kayseri son iki aydır dörtlü savunma tercih ediyordu. Bir de dün üçlü savunmada başlayan Levent, ligin ikinci yarısında hiç ilk 11 oynamamış, sadece iki kez sonradan oyuna girmiş bir isim. Maça takımın alışık olduğu 4-2-3-1’le başlayıp, savunmayı Kucher-Kana Biyik olarak kurmak, Levent’i alışık olduğu pozisyon sağ bekte oynatmak varken; böyle fantastik bir diziliş seçiminin neticede rol oynadığını kabul etmek lazım. Sumudica, maçın ikinci devresinde Levent’i sağa kaydırarak takımını orijinal ayarlarına döndürdü ama iş işten geçmişti çoktan.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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TAKIM FUTBOLU
Elbette Fenerbahçe’nin dün en iyi bildiği işleri iyi uygulayarak, tam da Aykut Kocaman’ı hayal ettiği bir futbol ortaya koyduğunu da eklemek gerek. Maça çok tempolu başladılar, bu yıl neden ligin ilk çeyreklerde en fazla gol atan takımı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bu tempolu oyuna Soldado da zekâ ekleyince, çabanın üretime dönüşme ihtimali, yani verimlilik artıyor tabii. Fenerbahçe’nin sezon boyunca saha içindeki en önemli problemi, çalışma değil, çaba değil, hep yetenekti, hep zekâ idi. Giuliano’nun zaten tutarlı bir çizgisi var. Son dönemde Soldado ve zaman zaman Mehmet Ekici’nin de zekâsı Giuliano’ya eklenince, dönem dönem büyük takım futbolu oynamaya başladılar. Fenerbahçe’nin kalan 7 haftada ligin üst yarısından sadece Sivasspor’la maçı var, diğer rakipleri hep alt yarıdan. Yani sahaya daha fazla yetenek koymaları gereken maçlar. Aykut Kocaman bu bir buçuk ayda, Valbuena ve Mehmet Ekici’den sanki daha fazla faydalanabilir gibi. Maçın adamı: Roberto Soldado
Birinci goldeki top kontrolü, ikincide de ribaundu alıp soğukkanlı biçimde tamamlayışı klastı. Kalan 7 haftada düzenli oynarsa yeteneğiyle daha fazla katkı yapabilir gibi.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Geniş alanın tadını çıkardılar
Mehmet Y. YILMAZ
Fenerbahçe, puan cetvelinde öyle bir yerde ki bir beraberlikle bile bu sezonu rafa kaldırmak zorunda kalacak. Ancak, kalan maçlarının tümünü kazanması şampiyonluk için yeterli olmasa bile Şampiyonlar Ligi şansı kazanmak için yeterli olabilir. Ve böyle bir tabloda Kayseri deplasmanı, taraftara korkulu rüya gördürecek bir deplasmandı. Maçın ilk 6 dakikası taraftarı korkutmuş da olmalı ama Deniz, çok rahat pozisyonda topu dışarı attı ve maç da tam orada “kırıldı”.2 dakika sonra Topal’ın süper pasında, Soldado’nun topu alışı ve vuruşu maçın Fenerbahçe için kolaylaşacağını gösteriyordu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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SUMUDİCA FANTEZİSİ
Sumudica, Fenerbahçe gibi kompakt bir ekibe karşı pek anlayamadığım bir oyun düzeni ve planla çıktı. Üçlü defans bir fantezi olmalıydı, nitekim Soldado ilk yarıdaki iki golünde bunun cezasını kesti.Kayserisporlu oyunculara belli ki “rakibe baskı uygulayın” denmiş. Ama bunu nasıl yapacakları öğretilmemiş olmalı ki belki de “en geniş alanda pres yapma” rekorunu kırmaya çalıştılar.Yaptıklarına “baskı” dememiz gerekiyorsa buna ancak “gölge baskısı” diyebiliriz. Rakibi sıkıştırmayan, tam tersine geniş bir alanda daha da rahat oynamasını sağlayan bir baskı biçimi!Ve bu oyun ilk yarıda beş değil, üç golle bittiyse, bu da Kayseri’nin şansı diye yorumlanmalı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İkinci yarı da birinci yarının karbon kopyasıydı. Önde olmanın rahatlığıyla Fenerbahçe istediği gibi topu çevirdi, fırsat bulmaya çalıştı. Maç zaten ilk 45’i bitiren düdükle bitmişti.Kayseri’de bir savcı var mı? Bunu da bu hafta içinde göreceğiz. Sporda şiddeti önlemek için çıkarılan kanun bir işe yarıyor mu, savcıların bu kanunun varlığından haberi var mı? Tempo halinde bütün stadyuma küfür ettiren holiganlar bu Ramazan’ı nerede geçirecekler?Maçın AdamıAatıf’ın attığı muazzam golü bir kenara not edelim ama Soldado’yu maçın adamı seçmemiz için daha çok neden var. İyi oynadığını şuradan anlayın ki 63. dakikada kulübeye geri döndü!