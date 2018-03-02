Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çarpıcı sözler... 'Hakemi F.Bahçe değil Beşiktaş konuşsun!'
Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Mustafa Denizli Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın sorularını yanıtladı. Denizli, derbiye dair çok çarpıcı ve dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Mustafa Denizli'nin, Arslan'ın sorularına verdiği flaş yanıtlar:
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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"F.BAHÇE KAZANAMAZDI"
Pazar günü Beşiktaş, F.Bahçe’yi 3-1 ile geçti. Bu farkı yaratan neydi?
- BAYERN sonucu Beşiktaş’ın yolunu lige çevirdi. Yorgun ve psikolojisi bozuk bir takım kaybettiğinde ligden de kopabilir. Fenerbahçe için de önce kaybetmemek sonra kazanmak önemliydi. Oyunun başında golü bulunca Fenerbahçe, psikolojik olarak bir denge ve garanti futbolu, topa sahip olma düşüncesine girince, atak şansını 2. dereceye itti. Beşiktaş zaten kaliteli bir takım. F.Bahçe de böyle bir ortamı hazırlayınca yavaş yavaş oyununa girdi. İlk 30 dakikadan sonra hissedilir üstünlük kurmaya başlayan Beşiktaş kendine geldi. Fenerbahçe ise sadece izlemeye başladı. Evet, Beşiktaş daha kaliteli bir takım ancak Fenerbahçe ile bu kadar büyük futbol farkı oluşturacak kadar da değil.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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"HAKEMİ KONUŞMASI GEREKEN F.BAHÇE DEĞİL BEŞİKTAŞ"
*Kocaman, “Burada kazanamayız” dedi. Haklı mı, dış faktörler var mıydı?
-SAHA dışıyla ne kast ediliyor? Sadece hakem mi? Hakemin iki hayati kararı var. İkisi de F.Bahçe lehine! Ligdeki golü net ofsayttı. Beşiktaş’ın verilmeyen penaltısı var ve iyi futbolu var. Nasıl kazanacaktı ki F.Bahçe? Lig derbisini kazanmaya yeter bir futbol muydu? Onu sormalı. Fenerbahçe’nin canının yandığı maçlar oldu. Onu da söyledik. Ama sadece buna bağlamak hakkaniyetli değil. Hakemi konuşması gereken Beşiktaş.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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"LENS HALA RAHAT DEĞİL"
*Güneş, Quaresma’nın yokluğunda Lens’i mi yoksa Love-Negredo’yu birlikte mi düşünür?
-Lens bekleneni veremiyor ama Trabzon bir deplasman oyunu. Güneş, saha dizilişinde bir değişikliğe gitmezse o zaman Lens, Trabzon’da belki daha sağlıklı şekilde görev yapabilir. O da artık bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyordur. Beşiktaş bonservisini de aldı ve artık malı olan Lens’i düşünmemesi diye bir şey yok. Lens rahatlayamıyor ama Trabzon’da oynarsa gözünün biri kulübede olmayacak çünkü Quaresma yok. Daha rahat bir maç olur. Love-Negredo yan yana olmaz. Şenol Hoca yine Negredo’yu tercih edecektir.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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"KOCAMAN FİKSTÜRDE HAKLI"
*Kocaman, iki derbiden 48 saat sonra Akhisar maçına çıkmalarına da tepki gösterdi. Takım etkilenir mi?
-KOCAMAN’ın bazı şikâyetlerinde haksız olduğunu söylerken bazılarında da haklı olduğunu söylemeliyiz. Bunlardan biri de bu. Bu dağılımlarda eşitlik sanki gözardı ediliyor. Yine de 48 saatlik ara çok etkilemez. Ama kimse bunu düşünmesin. Önce eşit şartlar sağlansın. F.Bahçe pazar oynatılıyorsa diğer maçların planmaları da ona göre yapılsın ve kimse de bundan ötürü şikâyetçi olmasın.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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"HERKES DİKKATLİ OLSUN"
*Kocaman, kendisini de katarak futbol ortamının çok kaygı verici olduğunu söyledi. Katılıyor musunuz?
-KOCAMAN iki Beşiktaş maçından sonra belki bunu daha yoğun ifade etti. Söylediği tabloya yakın bir tablo var, doğrudur. Ama neticede bunu değiştirecek olan yine bizleriz. Bizlerin davranış biçimleridir. Aykut Hoca, orada kendisini de bizleri de katarak doğru bir şey söylüyor. Hepimizin hakikaten daha dikkatli olması lazım. Görmek, duymak istemediğimiz görüntüler bundan sonra daha yoğun şekilde ortaya çıkabilir. Dörtlü bir yarış var. Herhangi bir hata belki üslubu da değiştirecektir.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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"KAĞITTA DA ÇİMDE DE G.SARAY ALIR"
*G.Saray, kağıt üzerinde kolay bir rakiple karşılaşıyor. Düşmüş görünen Karabük, sürpriz yapabilir mi? G.Saray, dikkat etmeli mi?
-Kağıt üzerinde de çim üzerinde de Galatasaray, Karabükspor maçının mutlak favorisi. Galatasaray, bu tabloya baktıkça mutlaka içi yanıyordur. Yani Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarının yarasını içinde hep hissedecek. Karabük maçına 53 puanla çıkacak bir Galatasaray, yolu neredeyse yarılayacaktı ama rakipleri yarışın içinde bıraktı. Karabük’ün G.Saray’a zorluk çıkarması söz konusu bile değil.