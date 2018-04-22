Çarpıcı sözler: Beşiktaş bunu defalarca yaşadı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş ligin 30. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu maçın ardından gazetemiz yazarları maçı değerlendirdi.
Foto: Süleyman ARAT
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Foto: Süleyman ARAT
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İşte o değerlendirmeler:
Foto: Süleyman ARAT
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Kenan Başaran
STRESLE FİNAL VİZESİ ALDI
Maç öncesi soru şuydu: Beşiktaş, ‘yarım kalan derbi’den sıyrılmış mı, sıyrılmamış mı?
Malatya savunmasının elbirliğiyle hatasıyla Negredo golü atınca Beşiktaş’ın Kadıköy’den çıktığına hükmedildi. Oysa bu gol sadece düşük motivasyonu perdeledi. Zira Beşiktaş’ın bildiğimiz iç saha ihtirasından eser yoktu. Çok yavaş oynadı ilk devreyi. Pereira’nın golü dahi silkinmelerini sağlamadı. Adeta sezonun son maçını oynayan iddiasız bir takım modundaydı modundaydı siyah beyazlılar. Bu düşük tempolu oyunun nedenlerinden biri de Oğuzhan’dı. Atakların onun pas hatalarıyla yarım kalması ilginçti. İnsan, “Bu çocuğa ne oldu” diye sormadan edemiyor. 2. devre beklendiği gibi Beşiktaş hareketlendi ve sahadaki 22 oyuncunun 21’i Malatya yarı sahasına yığıldı. Ne var ki 57’deki Talisca’nın kafa vuruşu dışında Beşiktaş, uzun vakit pozisyon dahi üretemedi. Oğuzhan-Tolgay değişikliği oyuna artı bir akıl katmadı ama en azından basit pas hatalarını azalttı.
Foto: Süleyman ARAT
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Oğuzhan kötü ama ya vefa
Tabii dün Oğuzhan kadar, Babel’in de gününde olmaması Beşiktaş’ın sıkıntı yaşamasına neden oldu. Bu arada Oğuzhan ile ilgili uzundur olan homurtular dün cılız da olsa ıslıklara dönüştü. Evet, kaptan iyi değil ama son iki şampiyonluğun temel taşlarından biri ve bu sezon Beşiktaş’ın sloganı vefa!
Foto: Süleyman ARAT
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Siyah beyazlıların sağlı sollu ortaları ekseriyetle Malatya savunması tarafından savuşturuldu. Adriano, adrese teslim bir tane ortaladı ve Talisca da tabelaya yazdı. Quaresma, muhteşem bir frikikle farkı 2’ye çıkardı. Maçı izlemeyenler, “Beşiktaş rahat kazandı” sanacak ancak öyle olmadı. Oldukça strestli bir 90 dakikaydı ki tribün için de böyleydi. Basın tribününün arkasındaki taraftar tepkilerinden buna bizzat şahitlik ettim. Dün nadir kötü oynayan Beşiktaş’lardan birini izledik. Yine de kazanma mecburiyetinden ötürü 2. yarı can havliyle oynayıp kazandı. G.Saray derbisi iki takım için sezon finali olacak. Bugün 23 Nisan… Dün Vodafne Park’ta çok güzel işlendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Çocukların çizdiği futbolcu resimleri eşliğinde yine küçük bir taraftar takım kadrosunu anons etti. Ve çocuk şarkıları da çalındı… Evet, gerçekten de neşe doluyor insan…MAÇIN ADAMI
TALISCA
Muhteşem mi oynadı hayır fakat dün Beşiktaş’ta bu ifadeyi hak edecek kimse yoktu. Talisca, attığı kritik golle Beşiktaş’ın Galatasaray ile final oynama hakkını korudu.
Foto: Süleyman ARAT
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Oğuzhan’la başlamak hatalıydı
UĞUR MELEKE
Beşiktaş’ın 2017-2018 sezonu hikayesini yazarken hem en büyük yıldızının, hem de en büyük sorununun Talisca olduğunu söyleyeceğiz sanırım. Talisca, muazzam bir “ikinci santrfor”. Hem orta mesafe şutu, hem kafa topları hakimiyetiyle çok farklı bir oyuncu. Kritik golleriyle de bu yıl Beşiktaş’a defalarca hayat verdi, dünü de kurtaran yine oydu. Umarım bu performansları onu Dünya Kupası’na da taşır. Ancak Talisca klasik bir “on numara” değil. Top rakipteyken orta ikiliye eklemlenmiyor. O yüzden de üçlü sert orta sahalara karşı Beşiktaş’ın kaderi hep aynı oluyor. Kaliteleriyle kazanabiliyorlarsa kazanıyorlar. Kalite yetmezse, merkezdeki fizik mücadeleyi 3’e 2 kaldıkları için kaybediyorlar.
Foto: Süleyman ARAT
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Bu sezon defalarca yaşadı bunu Beşiktaş: İlk yarıda Malatya’nın Murat-Azubuike-Aytaç üçlüsü vardı, dün Murat-Azubuike-Diallo’su. Sivas’ın Hakan-Ndinga-Rybalka’sı da, Konya’nın Ali-Jonsson-Mehdi’si de aynı zafiyetinden faydalandı Beşiktaş’ın. Orta saha yumuşaklığından. Dün Beşiktaş kazanmış olsa da şunu söylemek zorundayız: Malatya gibi ligin en sert orta üçlülerinden birinin karşısına çıkarken merkezde Oğuzhan’la başlamak doğru bir tercih değildi bence. Beşiktaş’ı dün Malatya karşısında 80 dakika zorlayan bir başka faktör de, “pivotal santrfor” Boutaib’di. Türkiye’de bu tarz “sırtı dönük oynayabilen” santrfor tipi çok iş yapıyor. Çünkü bu lig, temas ligi, çarpışma ligi, göğüs göğse oynanıyor bu lig. O yüzden de Fernandao gibi, Makukula gibi, Boutaib gibi başka ülkelerde yıldız olamayacak santrforlar, burada stoperlerle çarpışarak çok iş yapıyorlar. Dün Boutaib’le çarpışmada da zorlandı Beşiktaş savunma göbeği. Dün eğer göbekte Oğuzhan yerine Tolgay başlamış olsa muhtemelen Medel’in de merkezdeki yükü azalacak, geleneksel defansif katkısını daha fazla yapacaktı Şilili oyuncu.
Foto: Süleyman ARAT
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Beşiktaş sezonun en zorlu günlerinden birini kenar ortalarıyla aşmış oldu böylece... Kenar hücumlarının kahramanları Caner, Quaresma, Talisca ve Negredo, Beşiktaş’ın ligin ikinci yarısında oyunda kalmasında başrol oynadılar kesinlikle.
Foto: Süleyman ARAT
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TALISCA GERÇEĞİ
RÜŞTÜ REÇBER
Beşiktaş o kadar istekli ve coşkulu başladı ki, ilk 20 dakikada son derece baskılı oynadılar ve Negredo’nun golüyle öne geçmesini de bildiler. Siyah beyazlıların golden sonra topa daha çok sahip olmasını ve oyunu rakip sahaya yığmasını bekliyorduk. Ancak, 20. dakikadan sonra topa sahip olsalar da, hız ve agresiflik yönünden duraksadılar. Malatyaspor, her ne kadar geriye düşmüş olsa da oyunu dengelemeye çalıştı. Hızlı ataklarla pozisyon üretmeye çalıştılar ve bunların ikincisinde Pereira golü buldular. Yenilen golde Beşiktaş defansının hatası büyüktü. Bir savunma oyuncusu tehlikeli bölgede 2 şeye dikkat etmelidir; 1-) Gözü sürekli topta olmalı. 2-) Rakibine yakın durup şut atma imkanı vermemeli. Defans oyuncularının hatasının yanı sıra, kaleci Fabri’nin yere erken yatamamasının da etkisi vardı.
Foto: Süleyman ARAT
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QUARESMA EN SONUNDA ATTI!
İkinci yarıda Beşiktaş’ı bekleyen en büyük tehlike, baskıyla gelecek olan panik ve telaştı. Nitekim ilk 10 dakika bunu gözlemledik. Sonrasında Talisca’nın kafa vuruşuyla gelen pozisyon, takımı da taraftarı da ateşledi. Beşiktaş topu hızlı çevirmeye ve hareketli oynamaya çalışsa da, alan ve adam savunmasını iyi yapan Malatya defansını açmakta çok zorlandılar. Şenol hocanın oyuncu değişiklikleri de fazla etki yapmadı. Malatyasporlular, ilk yarıda olduğu gibi kontrataklarla etkili olmaya çalıştı, pozisyon da yakaladı ama final vuruşunu yapamadılar. ‘Beşiktaş’ta oyunu değiştirecek futbolcular vasatın altında’ derken Talisca gerçeği ortaya çıktı. Şık bir kafa golüyle Malatya’nın direncini kırdı. Bu sezon ısrarla bütün frikikleri kullanan Quaresma da, attığı golle muradına ermiş oldu.
Foto: Süleyman ARAT
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MAÇIN ADAMI
TALISCA
MALATYA, Beşiktaş karşısında iyi direndi. Bir hayli pozisyon da buldu, ama Talisca’ları yoktu. Talisca yine güzel bir kafa golü atarak rakibi bitiren oyuncu oldu.