Çarpıcı açıklama: Kocaman düşmanlığı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçın ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...
Foto: AJANSLAR
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Mehmet Demrikol (Fanatik)
Fenerbahçe’nin alan baskısının en yoğun şekilde sergilendiği dış saha oyunuydu. Hasan Ali ve özellikle Şener’le önlerindeki Dirar ve Aatif neredeyse önlü arkalı tandem oynuyor gibiydiler. Kimin önde kimin arkada oynadığını zaman zaman fark etmek zor oldu. Soldado’nun hareketli sürekli, boşa kaçan oyunu öndeki pas opsiyonu ve kalitesini artırdı. Bir golcü sürekli çerçevenin karşısında olmak ister ama o oyunu açacak işleri yapmak için kenarlara gitti, stoperleri peşinden sürükledi ve alan açtı. Fenerbahçe, bulduğu gollerde ve net pozisyonlarda onun bu alçak gönüllü oyunun rolü büyük. O çıktıktan sonra oyun kalite olarak 10’da biri seviyesine indi diyebiliriz. Kanarya, Bifouma’nın topla buluştuğu hemen her pozisyonda Fenerbahçe savunmasını geçmesi dışında sezonun en ne yaptığını bilen oyunlarından birini oynadı.
Foto: AJANSLAR
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Serdar Ali Çelikler (Habertürk)
Samet Aybaba; tıpkı Kadıköy’deki gibi oynatmak istedi takımını. “Geride kapanalım, hızlı çıkalım” düşüncesindeydi. Ancak 3 temel nokta ‘planı’ bozdu.
1- Sivas anormal kötü savunma yaptı. Pozisyon hataları bir yana felaket bireysel hatalar yaptılar. Yani ‘kalabalık durma’nın hayatta bir karşılığı yok. Hasan Ali asist yaptı, 2. golü az daha Şener atıyordu. Yani bekleri kovalaması beklenen ‘kanat kazmaları’ bir işe yaramadı.
2- F.Bahçe iyi baskı yaptı. Zaten tel tel dökülen Sivas savunmasına kararlı bir baskı uyguladılar. Dönenleri de toplayınca çok rahat hücum devamlılığı sağladılar.
3- Tek hücum planı olan kontrayı 2 kez yakalayan Sivas, her ikisinde de Bifouma’nın beceriksizliğine takılınca kaçınılmaz son oldu.
F.Bahçe haklı bir galibiyet aldı. Sivas’ın kötü bir gününde olması galibiyetin tek açıklaması değil. F.Bahçe kararlı durdu, baskılı oynadı ve kazanmayı bildi. Böylece kendisi açısından kritik virajdan hata yapmadan döndü. Kendisi açısından tek olumsuz not, 4 maç sonra gol yemesi olarak adlandırılabilir. F.Bahçe’nin başında 191. maçına çıkan Aykut Kocaman’ı tebrik ederim. Samet Aybaba’ya ise şunu sormak isterim: Hocam Robinho’dan daha iyi 10 oyuncunu varsa ne mutlu size! Yok eğer ondan daha iyi oyuncularınız yoksa ve Robinho’yu oynatmayarak amacınız ‘iyi savunma yapmak’ ise bunu neden beceremediniz? Robinho’nun oynatılmaması ligin marka değeri açısından da yanlıştır. Türk teknik adamların artık ligin genel kalitesine katkısını da tartışmalıyız.
Foto: AJANSLAR
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Emre Bol (Fotomaç)
Fenerbahçe takımının oyuncu kalitesi çok yüksek olmayabilir ama inanılmaz yüksek konsantrasyonla oynuyorlar. Skor ne olursa olsun kolay bozulmayan, aynı ciddiyetle oynayan bu takım Aykut Kocaman'ın eseri... Şampiyonluk yolundaki rakiplerine oranla düşük kalibreli bir takımı hala yarışın içinde tutabilmek gerçekten büyük başarı. Ama özellikle medyada bütün kariyerini "Aykut Kocaman düşmanlığı" üzerine kuran gazeteciyorumcular tarafından oluşturulan, "defansif oynatıyor" algısı her nedense devam ediyor. Geçen hafta oyunu iki yönlü oynayamayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında düştüğü durumu gördük! İşte tam da bu nedenle dengeli oyuna inanıyorum. Sivasspor'un kendi yarı alanında oynadığı, Fenerbahçe'nin savunma güvenliğini bırakarak yüklendiği bir maç izledik. Rakibi bu kadar kendi yarı sahasına sıkıştırırsan ya ofsayt taktiği yapacaksın ya da geride bekleyen oyuncuların çok seri olacak. Sivasspor'un hızlı çıkıp özellikle Bifouma'nun yakaladığı öyle pozisyonlar var ki evlere şenlik. Onun yerine sahada Robinho olsaydı maç nasıl biterdi tahmin edemiyorum. Ofsayt taktiği uygulamak için birbirini çok iyi tanıyan, uyum içerisinde bir savunma hattı gerekiyor. Ama sanırım Fenerbahçe'de bu uyum hala sağlanamadı.
Foto: AJANSLAR
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Rıdvan Dilmen (Fotomaç)
Geç buldu Sivas golü... 70'lerde, hatta 80'lerde bulmuş olsa farklı olurdu. Fenerbahçe'nin süratli oyuncuları yok. Çok düz ama süratli bir oyuncu da olabilir misal ama yoktu. Fenerbahçe puan kaybı için çok uğraştı ama beceremedi. Fenerbahçe iyi başladı, Sivas dengeledi biraz ama ardından peş peşe goller geldi... Soldado'nun üçüncü golü yapamaması ikinci yarının seyrini değiştirdi. Sivas, Robinho'yu oyuna aldıktan sonra riski aldı ve pozisyonlar buldu. Samet Aybaba bence riski biraz daha erken alabilirdi. Emre ile Bifouma geriye dönmedikleri için Hasan Ali ile Şener de hücumlara çok rahat katıldı. Aatif, Sivas'ta usta olarak oynuyordu, şimdi pek risk almadan, takım oyuncusu olarak oynuyor ama topa iyi vuran bir oyuncu. Sezonda 8-10 golü bulmalı. Sivas da bekleyip kontratağa gideyim diye düşünmüş, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı böyle yenmişlerdi. Hataya zorladılar ama hesaplayamadıkları iki golü yediler. Kontra oynarken bekleri rakip hücumcularla yalnız bırakmamalısınız. İkinci yarıda ise roller değişti. Fenerbahçe arkada bekleyip hızlı çıkmak istedi ama topsuz hızlı oyuncusu yok. Toplu da pek yok gerçi... Sivas da öne çıktı. Enteresandır, arkada beklerken 3-4 kere adam kaçırdı Fenerbahçe savunması. Volkan'ın çıkardığı en az 4-5 pozisyon var kısa mesafeden. Fenerbahçe bu dörtlüsüyle iyi bir savunmadır aslında. Volkan da Kameni deneyiminden iyi bir ders almış, kaleyi bir daha.