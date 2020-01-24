Caroline Wozniacki gözyaşlarıyla veda etti! 'Tam da bana yakışandı'

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 5. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.
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Tek kadınlarda, son kez grand slam heyecanı yaşayan eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ile karşılaştı.
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Dünya sıralamasının 75. sırasında yer alan 25 yaşındaki Tunuslu tenisçi güçlü rakibi karşısında zor anlar yaşada karşılaşmadan 7-5, 3-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 galip ayrıldı.
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Bu karşılaşmayla profesyonel tenis kariyerini noktalayan Wozniacki, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Karşılaşma sonrasında verdiği röportajda da gözyaşlarını tutamayan Danimarkalı raket, “Bence kariyerimin son maçının zorlu bir 3 setlik maç olması ve kendi kariyerimi bir forehand basit hatasıyla bitirmiş olmam, tam da bana yakışandı.” diyerek kendisini eleştirdi.
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29 yaşındaki Danimarkalı raket 2019 Aralık ayında yaptığı açıklamada, tenisi bırakma kararını duyurmuş ve Avustarlya Açık turnuvasının katılacağı son turnuva olacağını belirtmişti.
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Karşılaşma sonunda karşılaşmayı izleyen tenis severler ve Wozniacki'nin eşi eski NBA oyuncusu David Lee, ünlü tenisçiyi ayakta alkışladı.
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Caroline Wozniacki babası Piotr Wozniacki de maç sonunda sahaya inerek kızını kucaklayarak moral verdi.
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29 yaşındaki Danimarkalı raket 2019 Aralık ayında yaptığı açıklamada, tenisi bırakma kararını duyurmuş ve Avustarlya Açık turnuvasının katılacağı son turnuva olacağını belirtimş ve şöyle konuşmuştu:
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"15 yaşından beri profesyonel tenis oynuyorum. Hayatımın en güzel tecrübelerini bu sporla birikte yaşadım. 30 WTA zaferi, 71 hafta boyunca süren dünya 1 numarası olmam, WTA Finalleri şampiyonluğu, 3 Olimpiyat ve 2018 Avustrayla Açık şampiyonluğu...
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Saha içinde hayalini kurduğum her şeyi başardım. Artık saha dışındaki hayallerime bakma zamanı geldi. Kendime her zaman artık tenisten başka şeyleri daha çok düşündüğün zaman sporu bırakmalısın derdim. Son zamanlarda farkettim ki tenisten daha önemli şeyler var. David ile evlendim, aile kurmak istiyorum. Ailem ile birlikte dünyayı dolaşmak istiyorum.
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Tüm kalbimle herkese teşekkür ediyorum. Hayranlarıma, arkadaşlarıma, beni destekleyen herkese... Bu bir elveda değil. Siz olmasaydınız bunların hiçbirini başaramazdım."
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İşte vedanın ardından korta yansıyan görüntüler...