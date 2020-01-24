Caroline Wozniacki gözyaşlarıyla veda etti! 'Tam da bana yakışandı'

Saha içinde hayalini kurduğum her şeyi başardım. Artık saha dışındaki hayallerime bakma zamanı geldi. Kendime her zaman artık tenisten başka şeyleri daha çok düşündüğün zaman sporu bırakmalısın derdim. Son zamanlarda farkettim ki tenisten daha önemli şeyler var. David ile evlendim, aile kurmak istiyorum. Ailem ile birlikte dünyayı dolaşmak istiyorum.