Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Canlı yayında patladı! 'Güçlü mağdursa gariban ne yapsın...'
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi.
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İşte Mehmet Demirkol'un o çok tartışılacak sözleri...
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- Galatasaray’ın yarın çok kritik bir Schalke 04 maçı var. Her şey çok iyiye ya da kötüye gidebilir. Oraya konsantre olunması gerektiğini düşünüyorum. Başkan Mustafa Cengiz de öyle başladı konuşmaya. Daha sonra oldu gitti. VAR başladığından beri lehimize hata yapılmadı dedi. Öyle şey olur mu? 3 büyükler hem güçlü, hem de en mağdur. Bu şampiyonlukları nasıl elde ettiniz o zaman? VAR, herkesin aleyhine olabiliyor. Fenerbahçe de açıkladı, Beşiktaş da.
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- Fırat Aydınus’un yanlış kararları var mı? Var. Sadece Galatasaray aleyhine yapılmış bir durum yok. VAR taç atışına bakmaz. Bu konularda uyaramaz. Var, taca bakacak diye bütün teknik heyet itiraz edersen olmaz. Ya kuralları bilmiyorsun, ya da kötü niyetli olursun.
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- Fırat Aydınus’un yaptığı en büyük hata, maçın sonundaki itiş-kakışa müdahale edemedi. Her şeyi görüyorsun onu neden görmüyorsun? 1 buçuk dakikadan fazla sürdü. Onu nasıl görmedi? O sırada nereye bakıyorsunuz? Kaç tane hakem var orada. Herkes ne ceza hak ediyorsa almalı.
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- Hasan Şaş konusuna gelecek olursak… Bir hocanın bunu yapmaması lazım. Oyuncu yapar, cezasını çeker. Yabancılar çok iyidir, biz tahrik oluruz demek de doğru değil. Brezilya, dünyanın suç ülkesi. Orada her şey mükemmel de biz mi sinirliyiz? Ceza çekmesi gerekenler cezasını çeksin. Taraftarlık, ülkemizde hukukun üstünde.
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- Bu ülkede en güçlüler en mağdur oluyor. O zaman gariban ne yapsın? Jailson ile Belhanda, sorun çıkaranlar takımındandır. Bir de sorun çıkarmayanlar takımı var. Ozan, Skrtel gibi isimler var. Benim adamım hiçbir sorun çıkarmaz diye bakarsan birileri de, ”Hadi canım sen de” derler.
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- Melo, Emre Belözoğlu kahraman olarak görülüyor. Oyuncular hata yapar ve cezasını çeker. Hangi Disiplin Kurulu üyesi hangi takımı tutuyorsa ona göre karar veriliyor, herkes bağırıyor. Gerçekler acıdır.
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- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, derbilerin derbisi. Türkiye’de spor adına ne var deseler, bir derbi var bir de Kırkpınar. Türkiye’de futbol liginin 1 numaralı maçı bu. Başka hangisi olabilir? Beşiktaş-Galatasaray mı, Galatasaray-Fenerbahçe maçı mı büyük? Reytinglerde de belli durum. Bunun değeri sadece kavga kalmamalı. Öyle olursa büyüyemez, küçülür.
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- Teknik direktör olsam, “Türkiye’de hangi takımı çalıştırmak istersin?” diye sorsalar,Trabzonspor 2-3 seçenekten biri olurdu. Ünal Karaman’ın ben bu işi iyi götürdüğünü zannetmiyorum.
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- Burak iyi bir golcü ama bir taraftan da zor bir insan. Bu işin tanımı belli. Teknik direktörlük; bu tip adamlarla uğraşmak için var. Kritik olaylarda Burak'ın olay çıkaracağı kesin. Tabi bu kadarı da kabul edilebilir bir şey değil.
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- Hiçbir oyuncunun bu tip şeyler yapması kabul edilemez. Sezon başından beri olanlar var. Bu yaptıklarının Burak’a ne faydası var? Kadro dışı kaldı, Ocak’ta gitti. Bu sahneyi kim satın alır? Galatasaray mı alacak Burak Yılmaz’ı? Olursa, yurt dışı olabilir. Bu riskli bir hal ve tavırdır. Beşiktaş’a transferi bitmişti, son anda çeşitli sebeplerle koptu. Kabul edilebilecek bir şey değil. Yönetimden tabi ki ceza alacaktır. Burak da bunu biliyordur. Bu işin başka bir tarafı da var. (Ajansspor)
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"Kimse bizi ve taraftarımızı test etmesin"
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, derbide çıkan olaylarda ağır tahrik olduğunun söyledi. Cengiz, "Taraftarımız yapılan haksızlıkları unutmasınlar ama kin ve nefretle takılı kalmasınlar" ifadelerini kullandı.