Canlı yayında isyan etti! Beşiktaş yenilince...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, futbol gündemini değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir karşısındaki yenilgisini ağır sözlerle eleştiren Sinan Engin, şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu maçtan sonra psikolojim bozuldu haklısınız. Bu takım böyle oynarsa değil şampiyonluk 3. bile olamaz. Böyle şey olur mu ya. Bu kadro böyle oynar mı ya. Başakşehir'in iki tane savunma oyuncusu var. Bu oyuncular Vida'dan iyi oyuncular mı? Neden oynatmıyorsun Vida'yı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hayatımızda kaç defa Bayern ile oynayacağız belki de bir kere oynayacağız. Neden Bayern maçında as kadroyu çıkarmıyorsun. Dışarda hezimet yaşasan bile içerde biz kazanmalıyız. Beşiktaş Bayern Münih maçını önemsemedi. Hayatında kaç defa Bayern Münih ile oynarsın. Belki bir daha oynamayacaksın. Beşiktaş takımı çok kötü oynamıştır. Eğer böyle oynarsa 3. bile olamaz. Savaşmıyor, mücadele etmiyor. Gençlerbirliği önünde bile zorlandı Beşiktaş. Sen kaçıncısın onlar kaçıncı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Başakşehir takımını kutluyorum, tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ben hatta izlerken berabere biterse bile yazık olur dedim. Adamlar çünkü 10 kişiyle mücadele etti, pozisyon vermedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu sonuç Beşiktaş adına bir kazadır. Daha önce Gençlerbirliği'ne karşı bu kadar kötü oynamıştık bir de Başakşehir önündoe. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Ancak, şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi Beşiktaş. Bu kayıp çok şeyi etkiler. (Ajansspor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mohamed Salah büyülemeye devam ediyor! Yıldız oyuncu Watford maçında 4 gol ve 1 asistle oynadı! İzlemek için videoya tıklayınız...