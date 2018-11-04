Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Canlı yayında açıkladı! Kadıköy'de siyaha boyanan o koltuk...
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, olaylı Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'yle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
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Ahmet Ercanlar, Haber Global'deki "Kontra" programında Fenerbahçe Stadı'nda artık bir koltuğun her zaman boş kalacağını açıklarken, şunları söyledi...
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- Fatih Terim’in hakem Fırat Aydınus’a küfürlü bir ifadesi olmuş maç sonunda. Aydınus da bunu raporuna yazmış. Benim duyduğuma göre Terim’e 5 maçlık ceza gelebilir.
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- Semih Özsoy ile konuştum. Özsoy “Biz Başkan Ali Koç ile birlikte aşağı indiğimizde bir karmaşa vardı. Biz orada gördük ki, bu olayların en büyük sorumlusu rakip takımın teknik heyetiydi. Sonra oyuncularımızı aldık ve soyunma odasına götürdük. O anda tek düşündüğümüz konu Koray Şener kardeşimizdi. Tamamen ona odaklanmıştık. Hastaneye nasıl gideriz, futbolcuları nasıl organize ederiz diye düşünüyorduk. Başkan Ali Koç o anda çok üzgündü" dedi.
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- Derbide çok net gözlemledim ve izledim. Hasan Şaş maçın başından beri sürekli Fenerbahçe kulübesine gitti. Sahayla işi yoktu. Sürekli kulübeyle didişti. Sanki görevi buydu. Sanki organize bir şekilde rakip kulübeyi baskı altına almak için sahaya çıkmıştı ve öyle de çalışıyordu.
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- Fatih Terim gibi üst düzey bir teknik adam VAR kuralını bilmiyor. VAR'da taç olayına bakılmaz. Galatasaray'ın ikinci attığı gol öncesi pozisyon korner değildi. O zaman Fenerbahçeliler bu da korner değil diye VAR'a neden bakılmadı diye itiraz etsin. Ama kurala göre kornerde de VAR'a barılmıyor.
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- Fenerbahçe sene başında teknik direktör olarak Conte’yi getirmek istedi. Uzun süre uğraşıldı ama olmadı. Şimdi Fenerbahçe büyük balığın peşinde.
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- Sampaoli kendi gelmek istiyor. Ama şu anda listede yok. Ersun Yanal da listede ama ihtimal hala düşük. Koeman’ın Anderlecht ve sonraki lig maçında ne yapacağı önemli. Sonrasında da bir milli maç arası var. Burası bir fırsat teknik adam değişikliği için.
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- Hayatını kaybeden Koray Şener’in statta oturduğu koltuk siyaha boyandı. Oraya kimse oturmayacak. Hatta o koltuk için bilet satışı da yapılmayacak.