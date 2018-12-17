Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Hürriyet Arşiv
17 Aralık 2018 - 13:42,
Canlı yayında açıkladı! İşte şampiyon takım...
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, ligi şampiyon bitirecek takımı canlı yayında ilan etti.
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1/10
Ahmet Çakar, Galatasaray-Başakşehir ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarını değerlendirirken Arda Turan için de flaş yorumlar yaptı...
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- Galatasaray'daki düşüşün sebebi yönetimdir. Çünkü bir forvet almadılar. Bu çok net ortada. Eğer bir forvetleri olsaydı, ya da Gomis olsaydı bu takım bu olmazdı.
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- Adriano'nun Vahid Amiri'ye yaptığı faul. Adriano'nun pozisyonu kırmızı kart değil. Halil Umut Meler'i tebrik ediyorum. İyi bir maç yönetti. Pozisyonu izledim. Top oynanacak mesafede Amiri ayağını tıklatıyor, sarı kart net.
4/10
- Kırmızı kart verilmiş olsa 'yanlış karar' derdim. VAR'da benimle aynı fikirde. VAR hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu hissetseydi kırmızı kartı direkt gösterirdi.
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- Şenol Güneş'i severim. Ama Şenol Hoca ile ortada ciddi bir başarızlık var. Bu başarısızlığın yegane sorumlusu sensin Şenol Güneş. Beşiktaş'ta ciddi bir başarısızlık var. Köy takımlarının olduğu gruptan çıkamayan bir Beşiktaş var, Avrupa'dan erken elenen bir Beşiktaş var.
6/10
- Eğer Fenerbahçelilere bir anket yapılsa 'Arda Turan'ı ister misiniz?' diye yüzde yüzde 90 hayır, yüzde 10 evet çıkar. Allah, Başakşehirli yetkililere 'Benden ne istersiniz?' diye sorsa cevapları şu olur. 1-) Şampiyon olalım. 2-) Arda'nın maddi külfetini sırtımızdan alın.
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- 2018-19 sezonunun şampiyonu bellidir. Başakşehir ligi birinci bitirir, Trabzonspor ve Beşiktaş ikincilik için yarışır. Bu yarışta da Trabzonspor şanslıdır. Başakşehir'den bu sezon kimse şampiyonluğu alamaz.
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- Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesi için birkaç futbolcusunun uzaya gitmesi lazım. Başakşehir'in Süper Lig'deki şampiyonluğu Juventus ve PSG'nin şampiyonluğu kadar nettir.
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Lider ManU engeline de takılmadı!
Premier Lig'de Liverpool 17. hafta maçında sahasında Manchester United'ı 3-1 geçerek namağlup gidişatını sürdürdü. Mourinho'nun takımı ise bu sonuçla lider Liverpool'un tam 19 puan gerisine düştü...