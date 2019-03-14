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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kenan BAŞARAN
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çanlar Beşiktaş için çalıyor!

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Çanlar Beşiktaş için çalıyor!

Beşiktaş, ya kredi bulacak ya altın hisse satacak...

Karius’un alacakları için FIFA’ya şikâyet ettiği Beşiktaş, nakit krizi yaşıyor. Yönetimin 1 yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli borç 1.2 milyar lira. Kulüp, ya kredi borçlarını yeniden yapılandıracak veya şirketin altın hisselerini satma seçeneğine bakacak!

1- Maaş ödemesini düşürmek için Negredo ve Love zararına gitti.

2- Pepe’ye bonservisi verilirken, Babel, 2 milyon Euro’ya satıldı.

3- Quaresma da gitmek için kulüp arayışına girdi ama bulamadı.

4- Karius, FIFA’ya başvurdu, Töre 9 aydır para alamadığını söyledi.

BEŞİKTAŞ, sezon başından beri büyük bir mali krizin içinde. Ödeme sorunu takımın performansını da olumsuz etkiledi.

Pepe ve Babel, bu sıkıntıları ayrıldıktan sonra dile getirdi. Quaresma’nın da alacakları konusunda sıkıntı yaşadığı, teknik direktör Şenol Güneş tarafından bile dillendirildi.

Ve son olarak Karius’un alacakları için FIFA’ya şikâyette bulunduğu Alman medyasına yansıdı. Diğer yandan kadro dışı olan Gökhan Töre de 9 aydır para almadığını açıkladı.

“Beşiktaş yönetimi neden Güneş ile yollarını ayırmıyor?” sorusunun cevabı da aslında kendiliğinden yanıt buluyor. Kulübün yıllık geliri gideri karşılayamıyor. Nakit sıkıntısı var. Bu da zaten kulübün mali tablolarına yansımış durumda.

Kısa vadeli finansal borç tutarı 735 milyon lira

BEŞİKTAŞ’ın son divan kurulunda açıklanan Kasım-Aralık 2018 tarihli mali tablolarında çarpıcı rakamlar var. Dernek dahil, toplam borcu 2 milyar 314 milyon lira. Daha önemlisi kısa vadeli borçlar. Yani 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar...

Bu rakam da 735 milyon lirası finansal borç olmak üzere, toplam 1 milyar 240 milyon lira! Peki kaynak var mı? Yok. Siyah beyazlıların kredi borcunu yeniden yapılandırmasından başka çaresi yok. Tablolarda dikkat çeken bir başka nokta da şu: Beşiktaş’ın temlik edilen yayın geliri, 312 milyon liradan 750 milyon liraya çıkmış durumda. 200 milyon liralık teminat senedi olduğunu da hatırlatalım.

Teknik olarak iflas etmiş durumda

SİYAH BEYAZLI kulübün 2 milyar 314 milyon liralık toplam borcunun 1 milyar 666 milyon lirası finansal ve ticari borç niteliğinde. Kaldı ki bu borca faiz ve kur farkından kaynaklı giderler dahil değil. Siyah beyazlıların finansal borç almasının maliyeti de 1 yıl içerisinde yüzde 18’den yüzde 30’a çıkmış durumda.

Beşiktaş’ın borsaya açık futbol şirketi, Türk Ticaret Kanunu’na göre teknik iflasta ve borca batık durumda. Şirketin özkaynağı negatif 667 milyon lira. Dönem zararı 3 milyon liradan 156 milyon liraya yükseldi. Şampiyonluğun kaçması ve buna bağlı olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidilmemesi dönem borcunun artışında başrol oynadı.

Çalışanlar da aylardır paralarını alamıyor

SADECE futbolcular değil, kulübün çeşitli birimlerindeki çalışanlar da aylardır ödemelerde sıkıntı yaşıyor. Mali tablolara göre 166 milyon lira borç bulunuyor. Denetleme kurulunun, divana verdiği son raporda borç artışının artık yapısal bir soruna dönüştüğu vurgulanırken, tek
tek kulüplerin kendini kurtarma olanağının kalmadığı vurgulandı. Evet Beşiktaş da tüm kulüpler için gündemdeki Ziraat Bankası öncülüğündeki yapılandırmayı bekliyor. Borçlar yeniden yapılandırılmazsa altın hisselerini de satmayı masaya yatırabilir.

KAZANDIRMADAN BEŞiKTAŞ’TAN GİTTİLER

1- PEPE : Bonservisini alarak ülkesinin önde gelen kulübü Porto’ya gitti.

2- NEGREDO: Yüksek kontratı büyük yüktü. Sözleşme karşılıklı feshedildi.

3- LOVE: 900 bin Euro ve bonservisini alıp ülkesinin yolunu tuttu.

4- VELİ KAVLAK: Sözleşmesi feshedildi. O da 3 milyon Euro talebiyle dava açtı.

YABANCILAR RENCiDE OLUYOR

BEŞIKTAŞ’taki yabancı oyuncular, kulüpten olan alacakları konusunda bu sene meydana gelen büyük aksamalardan ötürü mutsuz olurken, motivasyonları da kırıldı. Özellikle yabancı oyuncuların ödemelerdeki aksamadan ötürü kendilerini rencide edilmiş hissine kapıldıkları belirtiliyor. Pepe ve Karius, maaşların ödenmemesine hiç alışık olmadıkları için bunu performanslarına da yansıttı. Pepe’nin uzayan sakatlığı alacak tepkisi olarak yorumlanırken, Karius da zaten tepkisini FIFA’ya şikâyette bulunarak gösterdi.

GÖKHAN TÖRE’DEN ‘MALi DERS’

KADRO dışı bırakılan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, yönetime adeta mali ders verdi! Töre, önceki gün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hem ‘maddi sıkıntılar var’ diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz; bir de üstüne oynatmıyorsunuz! 9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım” diye yazdı.

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