Caner Erkin'den Güneş'e olay tepki

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, 15. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı Bayern Münih maçından 5-0 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında tur ümitlerini tamamen yitirdi. Bu mücadelede ise Caner Erkin'in hareketi maça damga vurdu.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Bayern Münih ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 15. dakikada Vida'nın kırmızı kart görmesiyle Almanya'da zorlu dakikalar yaşadı. Maçta Beşiktaşlı futbolcuların sinirleri gerilirken, Caner Erkin'den şok bir hareket geldi.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Karşılaşmaya Beşiktaşlı futbolcular büyük bir motivasyonla çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular Şampiyonlar Ligi Son 15 turunda Bayern karşısında Almanya'dan tur için İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyordu.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Beşiktaş karşılaşmaya iyi de başladı. Ev sahibi ekip Beşiktaş'a karşı boşluklar arasa da temsilcimiz Alman devine istedikleri o boşlukları vermedi. Bayern'in pas yollarına engel oldu. İlk 15 dakikada dengede bir futbol oynanıyordu.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Ancak maçta dakikalar 16'yı gösterdiğinde olanlar oldu. Beşiktaş'ta Atiba'nın hatalı geri pasında top Münihli futbolcuların önünde kaldı. Son adam olarak kalan Vida, rakibini yere düşürünce direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Genç futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Bu dakikalardan sonra Bayern Münih ataklarını sıklaştırdı. İlk yarının 16. dakikasında Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen iyi bir direnç gösterdi. Ancak Alman ekip Müller'in golü ile 43. dakikada gol perdesini açtı.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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2. yarıya geçildiğinde Bayern Münih'te goller arka arkaya geldi. Coman 52. dakikada farkı 2'ye çıkardı. 66. dakikada Müller takımını 3-0 geçirdi.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Bu golden 3 dakika sonra teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'i oyundan aldı. Tecrübeli oyuncu oyundan alınırken gerilimli dakikalar başladı. Kenara gelen Caner Erkin, teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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69. dakikada Caner Erkin'in yerine Gökhan Gönül oyuna girdi. Bu dakikadan sonra gerilimli dakikalar başladı. kenara gelen Caner Erkin tepki gösterdi. Şenol Güneş ise sert bir dille oyuncusunu uyardı.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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Caner'in tepkisine karşılık tecrübeli çalıştırıcı oyuncusunu sert bir dille uyardı. O anlar da kameralara böyle yansıdı. Bayern Münih, 79 ve 88. dakikalarda Lewandowski'nin attığı gollerle sahadan 5-0 üstün ayrılarak tur için büyük bir avantaj sağladı.
Foto: Emre OKTAY, AJANSLAR
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"Şampiyonlar Ligi'ndeki şansımızın ortadan kalktığını düşünüyorum" Şenol Güneş maç sonu 5-0'lık yenilgiyi yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...