Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Camp Nou'da skandal! İsyan ve gözyaşı bir arada...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda iki karşılaşma oynanırken, çeyrek final bileti alan iki ekip de belli oldu. Liverpool ve Barcelona'nın mutlu sona ulaştığı gecede, Camp Nou'da büyük bir skandala imza atıldı...
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İşte detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son takımlar dün gece oynanan 2 karşılaşmayla belli oldu.
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Gecenin maçında Alman devi Bayern Münih ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.
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İngiltere'de oynanan ilk maçta Liverpool, Mane ile birçok gol pozisyonu yakalamış; ancak Senegalli golcü, net fırsatları tepmiş ve ekipler sahadan golsüz eşitlikle ayrılmıştı.
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Allianz Arena'da oynanan maça daha etkili başlayan taraf Bayern Münih oldu.
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Müsabakaya tutuk başlayan Liverpool, Jordan Henderson'ın sakatlığı ile sarsıldı.
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Oyuna devam edemeyen İngiliz futbolcunun yerine Fabinho dahil oldu.
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Dakikalar ilerledikçe daha iyi görünen Liverpool, aradığı golü ilk maçta net fırsatları kaçıran Mane ile buldu: 0-1.
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Beraberlik için ataklarını sıklaştıran Bavyera ekibi, Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1 yaptı.
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İngiliz temsilcisini yeniden öne geçiren gol, Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'ten geldi ve skor 2-1 oldu.
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Almanya'da fişi çeken gol, perdeyi açan Sadio Mane'den geldi ve 3-1 kazanan Liverpool, çeyrek finale yükseldi.
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Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda yoluna devam eden Liverpool'da Klopp, büyük sevinç yaşadı.
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Oyuncularını tek tek kutlayan Alman çalıştırıcı, çeyrek finali coşkulu bir şekilde kutladı.
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Şampiyonlar Ligi arenasına son 16 turunda veda eden Bayern'de, futbolcular ve teknik heyet büyük üzüntü yaşadı.
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Bayern Münik Teknik Direktörü Niko Kovac'ın hayal kırıklığı büyüktü...
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Gecenin diğer maçı İspanya'da oynandı.
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Park Olympique'te oynanan ilk karşılaşmada sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan Barcelona ve Olympique Lyon, kozlarını bu kez İspanya'da paylaştı.
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Camp Nou'daki mücadeleye çok hızlı başlayan Katalanlar, Messi ve Suarez ile art arda gol pozisyonuna girse de kaleci Lopez'i geçemedi.
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Barça lehine kilidi açan gol penaltıdan geldi. Tartışmalı bir kararla penaltı kazanan Barça, Lionel Messi'nin panenka penaltısıyla skoru 1-0 yaptı.
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Maçta 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız, müsabakayı 2 gol, 2 asistle tamamladı.
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Barça, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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Gözyaşı döktü
Müsabakanın 21. dakikasında kafasına aldığı darbeyle yerde kalan Anthony Lopes, bir süre kalkamadı.
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Saha içinde tedavisi yapılan Fransız kaleci, doktorların tavsiyesine uymayıp sahada kalmayı tercih etti.
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Bir süre oyunda kalan Anthony Lopes, devam edemeyince gözyaşları içinde yerini Mathieu Gorgelin'e bıraktı.
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Gecenin skandalı! Fransızlar isyanda...
Barça'nın perdeyi açtığı golde, Suarez'in kazandırdığı penaltı tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Müsabakanın 16. dakikasında Lyonlu savunma oyuncusu Denayer ile mücadeleye giren Suarez, ceza sahası içinde kendini yere bıraktı.