Çalımbay'ın koltuğuna o oturacak! Trabzonspor'un yeni hocası...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bordo mavililer, 4 maç sonra sözleşmesi bitecek olan Rıza Çalımbay’ın yerine hoca adaylarını belirledi... Listede 5 isim var... Biri, teknik direktörlük koltuğuna oturacak ama kim... İşte, Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Trabzonspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitiyor. Ersun Yanal’ın Akhisarspor’a 6-1 mağlup olmasının ardından 9. hafta göreve gelen Çalımbay’ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yönetim, teknik direktörlük koltuğu için 5 isim belirledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun futbol takımını emanet ettiği koordinatör Özkan Sümer, başkanlığı dönemimde birlikte çalıştığı Samet Aybaba, Sadi Tekelioğlu, Giray Bulak, Fatih Tekke ve Tolunay Kafkas üzerinde duruyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Trabzon camiasını bilen bir isimle çalışmak isteyen Sümer’in, ilk olarak A Milli Takım’da alt yapı koordinatörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas’la görüştüğü öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sivasspor maçı sonrasında da Samet Aybaba'yla da konuşan Özkan Sümer, iki isimle anlaşılamaması durumunda Denizlispor’da görev yapan Fatih Tekke, Balıkesirspor’un başındaki Giray Bulak ve boşta olan Sadi Tekelioğlu'yla temasa geçecek. Ancak tüm bu hoca adayları içinde en büyük favorinin Tolunay Kafkas olduğu öğrenildi... İşte, Trabzonspor'un hoca adayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SADİ TEKELİOĞLU
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GİRAY BULAK
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TOLUNAY KAFKAS
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SAMET AYBABA
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FATİH TEKKE (Güneş)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'lu Everton kazanmaya devam ediyor! Milli futbolcumuzun ilk 11'de başladığı maçta Everton, Newcastle United'ı 1-0 yenmeyi başardı. İzlemek için videoya tıklayınız...