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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: AP / AFP / Reuters
07 Mart 2019 - 02:23,

Çakır'ın yönettiği maçta büyük gerginlik! Üzerine yürüdü ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı oynanan 2 karşılaşmayla devam ederken, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta büyük gerilim vardı...

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İşte detaylar...

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UEFA'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir gece daha yaşandı...

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Gecenin maçında İngiliz devi Manchester United, mucizeyi başarmak adına Paris'te PSG'nin karşısına çıktı. 

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Old Trafford'da oynanan ilk maçı, iki golle kazanan ve çeyrek final kapısını sonuna kadar aralayan Paris Saint Germain, evinde kabus gibi bir gece yaşadı. 

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Mücadeleye hızlı giriş yapan Kırmızı Şeytanlar, henüz ikinci dakikada Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 

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Geriye düşen PSG, rakibinin umutlanmasına izin vermedi. Yediği golün hemen 9 dakika sonrasında Bernat'ın golüyle eşitliği sağladı.

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Pes etmek nedir bilmeyen Gunnar Solskaer'in öğrencileri yine Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-1 yaparken, Paris tribünleri adeta buz kesti.

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Bu skor PSG'yi tur atlatırken, Manchester United'ın çeyrek finale yükselebilmesi için 1 gol daha bulması gerekiyordu. 

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ManU'nun aradığı gol maçın son dakikalarında geldi.

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90+4'te penaltı kazanan Kırmızı Şeytanlar,  Marcus Rashford'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve deplasman golü avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

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Tarihte bir ilk!

PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanıp elenen ilk takım oldu.

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Mbappe çöktü kaldı!

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir tarafta sevinç, diğer tarafta hüzün vardı. 

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PSG'li futbolcular son dakikalarda kaçan çeyrek finalin ardından adeta yıkıldı.

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Büyük üzüntü yaşadığı görülen Kylian Mbappe'yi takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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Manchester United ilki başardı...

Öte yandan Manchester United cephesinde bir ilki başarmanın mutluluğu vardı. 

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Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında ilk maçı evinde 2 fark ile kaybeden 34 takımın tamamı elenirken; ManU, adını son 8 takım arasına yazdırarak bir ilk başardı. 

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Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı gecenin diğer maçında Porto ile Roma karşı karşıya geldi. 

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İlk maçı evinde 2-1 kazanan Roma, bu skorun avantajıyla Dragao Stadyumu çimlerine ayak bastı. 

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Kıran kırana geçen mücadelede ev sahibi Porto, Soares'in golüyle perdeyi açtı. 

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Roma, penaltı kazanırken topun başına geçen De Rossi, skoru 1-1'e getirdi. 

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Müsabakayı uzatmalara götüren gol, Marega'nın ayağından geldi. İkinci yarının 52. dakikasında ağları havalandıran Malili golcü, maçı uzatmalara götürdü. 

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Maçta ortam gerildi...

Öte yandan karşılaşmada sertlik ve gerilim üst seviyedeydi. Birçok kez iki takım oyuncuları karşı karşıya gelirken, eski Beşiktaşlı Pepe ile Dzeko arasında yaşananlar maça damga vurdu. 

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Bir pozisyonun sonrasında rakibinin üzerine yürüyen Pepe, rakibini kafasıyla sert bir şekilde ittirdi. 

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Bu darbe sonrasında yerde kalan Dzeko, yüzünü tutarken, iki takım oyuncuları arasında da gerginlik devam etti. 

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Cüneyt Çakır, tartışmayı yatıştırdıktan sonra Edin Dzeko ve Pepe'yi sarı kartla cezalandırdı. 

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Uzatmaya giden karşılaşmayı, 117. dakikada Telles'in penaltı golüyle kazanan Porto, çeyrek finale yükseldi. 

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Portolu futbolcular, son 8 takım arasına girmenin sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

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Romalı oyuncular ise çeyrek final biletini kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

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İşte o anlar...

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