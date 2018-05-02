Çakır'ın kararındaki o gerçek!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cünyet Çakır'ın Devler Ligi'ndeki Real Madrid-Barcelona maçında vermediği penaltı kararı dünyada ses getirirken, eski hakem ve MHK Başkanı Mustafa Çulcu pozisyonu değerlendirdi.
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Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid, müthiş bir maçın ardından Bayern Münih’i elerken geceye Cüneyt Çakır’ın vermediği penaltı kararı damga vurdu. Çakır ve yardımcıları, skor 1-1 iken Marcelo’nun elle oynamasına “Devam” dedi. Karar büyük tartışma yarattı.
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SALI GECESİ EN ÇOK PAYLAŞILAN KARE
ŞAMPİYONLAR Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih’i rövanşta da 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Muhteşem mücadeleye Cüneyt Çakır ve yardımcıları damga vurdu! 45+1’de maç 1-1’ken Bayern’den Kimmich’in ortasında Marcelo, elini toptan kaçıramadı. Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, konu ile ilgili şu analizi yaptı:
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YARDIMCI SIKINTISI
Cüneyt Çakır, penaltıyı verse “Maçı mükemmel yönetti” diyebilirdim. Ama verilmeyen bu penaltı maçın önüne geçti. Çakır’ın aldığı yer doğruydu ama Tarık Ongun ve Barış Şimşek’in pozisyona daha yakın olmalarına rağmen eli tespit edememesi ciddi sıkıntıydı.
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Bu kararın yansımaları ise şu şekilde oldu:
Bild gazetesi, pozisyonu ‘6 göz 1 el, hakemler bunu nasıl göremedi’ başlığıyla gazetesine taşırken, 2016’da Griezmann’ın ofsayttan attığı golü hatırlattı: “Griezmann’ın ofsayttan golünden sonra bu kez verilmeyen net penaltı. Hakem yine Çakır!” .Katalan basınının önemli gazetelerinden Mundo Deportivo, Marcelo ile Lewandowski’nin pozisyonlarına atıfta bulunarak “Cüneyt ve Kuipers, ikisi de beyaz” başlığını attı.
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MARCELO: “Top elime çarpmadı” dersem yalan söylemiş olurum ama topa elle müdahale etme niyetim yoktu. Çok sıkıntılar çektik ama sonunda finaldeyiz. Keylor ve Benzema’nın performansları olağanüstüydü.
BOATENG: Pozisyonun ekran görüntüsünü paylaşarak “Penaltı yok mu? Hadi ama...” ifadelerini kullandı.
JUPP HEYNCKES: Top Marcelo’nun eline çarpıyordu, pozisyon çok net penaltı ama burada durup sızlanmayacağım. Basit pozisyonları harcadık, oturup hakem hakkında şikayet edecek değilim.
THOMAS MÜLLER: Maçı hakem yüzünden kaybettik diyemem. Navas harikaydı. Biz bu noktadan sadece oturup neyi yanlış yaptığımızı analiz etmeliyiz.