Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 16:14,
Çağlar Söyüncü'ye redddeemeyeceği teklif!
Premier Lig'de göz kamaştıran Çağlar Söyüncü hayatının imzasını bu yaz atabilir...
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, yaz transfer döneminin en gözde oyuncularından biri haline geldi.
İngiliz temsilcisi, genç oyuncuyu takımda tutmak adına mevcut kontratı kapsamında kazandığı maaşa ciddi bir zam yapmayı hedefliyor.
Çağlar Söyüncü mevcut sözleşmesi kapsamında 2.73 milyon avro brüt, vergiler sonrası ise 1.7 milyon euro net maaş alıyor.
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