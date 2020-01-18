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Futbol
Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 16:14, /

Çağlar Söyüncü'ye redddeemeyeceği teklif!

Premier Lig'de göz kamaştıran Çağlar Söyüncü hayatının imzasını bu yaz atabilir...

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Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, yaz transfer döneminin en gözde oyuncularından biri haline geldi.

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Leicester City'de sergilediği performansla parmak ısırtan milli futbolcu, Avrupa'nın önde gelen takımlarının transfer listelerinde en başlarda yer alıyor.

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Özellikle Arsenal ve Manchester City'nin ekonomik şartlarını zorlamayı dahi göze aldığı Çağlar Söyüncü için bir başka iddia ortaya atıldı.

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İngiliz basınına göre; yetenekli savunmacı, önümüzdeki yaz reddemeyeceği bir teklifle karşı karşıya kalabilir.

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Bleacher Report yazarı Dean Jones, Barcelona'nın Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

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Leicester City'nin şu ana dek gelen tekliflere olumsuz cevap vermesinin üzerine ara transfer döneminde girişimde bulunmayan Katalan devinin, sezon sonunda harekete geçeceği belirtildi.

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Aynı haberde ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ve Barcelona'nın teklifini kolay kolay reddemeyeceği kaydedildi.

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Çağlar Söyüncü, sezon Premier Lig'de 21 maçta forma giydi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.

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Milli savunmacının, Leicester City ile devam eden mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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Manchester City'nin geçtiğimiz günlerde Çağlar Söyüncü için 38 milyon pound değerinde teklif yaptıği fakat Leicester City'nin bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.

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İngiliz temsilcisi, genç oyuncuyu takımda tutmak adına mevcut kontratı kapsamında kazandığı maaşa ciddi bir zam yapmayı hedefliyor.

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The Athletic'ten David Ornstein'ın geçtiğimiz günlerde servis ettiği habere göre; Leicester'ın masadaki teklifi yıllık brüt 4.67 milyon, net ise 2.5 milyon avro ve 5 yıllık yeni bir sözleşme.

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Çağlar Söyüncü mevcut sözleşmesi kapsamında 2.73 milyon avro brüt, vergiler sonrası ise 1.7 milyon euro net maaş alıyor.

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Brendan Rodgers geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yönetimin şu anda Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme üzerinde görüştüğünü söylerken, Çağlar'ın ise takımda mutlu olduğu belirtmişti.

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Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, hafta sonunun öne çıkan maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.

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