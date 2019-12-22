Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Talihsiz an...

İngiltere Premier Lig 18. hafta mücadelesinde Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda maçta sahadan galibiyetle ayrılan tarf, 3-1'lik skorla Manchester City oldu.
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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Riyad Mahrez, 43. dakikada İlkay Gündoğan ve 69. dakikada Gabriel Jesus kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 22. dakikada Vardy'den geldi.
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Bu sonuçla Manchester City puanını 38'e çıkararak ligde 3. sıradaki yerini korurken, Leicester City ise 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
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ÇAĞLAR İÇİN TALİHSİZ AN
Manchester City maçına ilk 11'de başlayan ve 90 dakikada sahada kalan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımının yediği ilk golde talihsiz bir an yaşadı.
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Riyad Mahrez'in 30. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut, Çağlar Söyüncü'nün ayağına çarparak yön değiştirdi ve top ağlarla buluştu.
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Maç boyunca birbirinden kritik hamlelerde bulunan genç savunmacı, bu talihsiz an sonrasında büyük üzüntü yaşadı.
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Son dönemde Premier Lig’in en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Çağlar Söyüncü için kulübü Leicester City’nin harekete geçtiği öğrenildi.
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Performansıyla gözdolduran ve takımının bu sezon 38 puanla ligde ikinci sırada yer almasında büyük pay sahibi olan Çağlar’ın 2023’te bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin başlandığı bilgisine ulaşıldı.
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Geçtiğimiz hafta teknik direktör Brendan Rodgers’in kontratını 2025’e kadar uzatan Leicester’ın, bu kez de 2018’de Freiburg’tan 18 milyon Pound’a (137.3 milyon TL) aldığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu için düğmeye bastığı belirtildi.
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Başta Manchester City olmak üzere Arsenal’in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar’ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar’a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025’e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.