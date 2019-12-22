Çağlar Söyüncü'ye nazar değdi! Talihsiz an...

Başta Manchester City olmak üzere Arsenal’in de radarında olan milli futbolcumuzu kolay kolay kaptırmak istemeyen Mavi-Beyazlılar’ın, haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar’a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) vererek, 2025’e kadar sözleşmesini uzatmak istediği gelen haberler arasında yer alıyor.