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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
25 Kasım 2019 - 11:49,

Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı hayatının şokunu yaşadı!

Demarai Gray ve sevgilisinin Mart ayında yaşadığı korkunç olay gün yüzüne çıktı. (Fotoğraflar Emma Hickman'ın Facebook hesabından alınmıştır."

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Temsilcimiz Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı Demarai Gray'in geçtiğimiz Mart ayında korkutucu bir hırsızlık olayı yaşadığı ortaya çıktı.

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Yaşananlar mahkemede tek tek anlatıldı... İşte o gün yaşananlar...

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Genç futbolcunun ev adresini Google üzerinden bulan 4 soyguncu, gündüz vakti eve girerek Gray ailesine korku dolu anlar yaşattı.

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23 yaşındaki futbolcunun evde olmadığı anı kollayan hırsızlar, 24 bin pound nakit parayı ve bazı mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

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Demarai Gray'in kız arkadaşı ve yeni doğan bebeği büyük bir travma yaşadı.

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Gray'in 22 yaşındaki kız arkadaşı Emma Hickman, korku dolu anlatı mahkemede anlattı.

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Hırsızların palalı ve silahlı olduğunu anlatan Hickman, olayın boyutunun ne derece tüyler ürpertici olduğunu gözler önüne serdi.

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İşte Emma Hickman'ın mahkemede anlattığı detaylar:

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"Yatak odasında uyurken birinin odaya girdiğini duydum"

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"Adamı elinde bıçakla karşımda görene kadar neler olduğunu anlamadım"

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"Çıplaktım. Üzerimde yalnızca çarşaf vardı"

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"Kımıldamamam gerektiğini söylediler ve paralarla mücevherlerin yerini sordular"

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"Paraların soldaki çekmecede olduğunu söyledim"

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"Birinin elinde turuncu pala vardı. Tıpkı kılıç gibiydi. Ayrıca silahları da vardı"

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"Rolex marka saatimi de çaldılar."

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"Alırken bana, 'sevgilin sana yenisini alır' dediler"

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"O anlarda korkudan taş kesildim"

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"Bana zarar vermeyeklerini söylediler ancak annem üzerinden tehdit ettiler"

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"Annemin yolda olduğunu ve eve geldiğini söylemiştim"

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"Bunu öğrenince anneme zarar vermekle tehdit ettiler"

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