MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÇağlar Söyüncü'nün büyük şanssızlığı! Akıl tutulması yaşadı
GeriFutbol Çağlar Söyüncü'nün büyük şanssızlığı! Akıl tutulması yaşadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 10:08, /

Çağlar Söyüncü'nün büyük şanssızlığı! Akıl tutulması yaşadı

Premier Lig'in 19. haftası dev bir maçla kapandı. Namağlup lider Liverpool, takipçisi Leicester City'ye konuk oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. İşte detaylar...

2

Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Liverpool'un golü 31. dakikada Firmino'dan geldi. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

3ŞAMPİYONLUĞA ADIM ADIM

ŞAMPİYONLUĞA ADIM ADIM

Liverpool, 70. dakikada penaltı kazandı. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Milner farkı ikiye çıkardı. Liverpool'da 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino skoru 3-0'a getirdi. Trent Alexander-Arnold'un 78. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.

4

21 yaşındaki sağ bek 2 asist 1 golle gecenin yıldızı oldu, maç sonu yorumlar tarafından büyük övgü oldu.

5ÇAĞLARIN ŞANSSIZLIĞI

ÇAĞLAR'IN ŞANSSIZLIĞI

Karşılaşmanın 70. dakikasında ise Çağlar Söyüncü adına büyük bir şanssızlık yaşandı. Kornerden gelen topta müsait durumdayken koluyla müdahalede bulunan milli futbolcumuz penaltıya sebebiyet verdi.

6

70. dakikada şanssız bir şekilde penaltıya sebebiyet veren Çağlar, buna rağmen takımımın ayakta kalan isimlerinden olmayı başardı. 

7DEV TAKIMLARA GİDEBİLİR

DEV TAKIMLARA GİDEBİLİR

Arsenal'in eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Perry Groves, Çağlar Söyüncü'ye ocak ayında Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United'ın yakın ilgi göstereceğini ve teklif yapabileceklerini iddia etti.

8ÇAĞLAR ÇOK CESUR

ÇAĞLAR ÇOK CESUR

Groves, Arsenal'in Çağlar Söyüncü için transfer yarışına girmesi gerektiğini söylerken "Claude Puel yönetiminde Çağlar'ın yeterince iyi bir oyuncu olduğu düşünülmedi ama o pes etmedi. Öğreniyor, hatalar da yapacak ancak çok cesur, topla çok iyi ve gereksiz riskler almıyor. Arsenal, onun gibi bir savunmacıya ihtiyaç duyuyor ancak Tottenham da Vertonghen ve Alderweireld'in yaşları ilerlediği için Çağlar'ı gündeminde tutuyor. Arsenal, ocak ayında transferi gerçekleştirmek için yarışa girmeli. Eğer Çağlar gitmek isterse durum değişir fakat artık büyük kulüpler, daha küçük kulüplere transfer baskısı yapamıyor. Çünkü birçoğu artık mali açıdan güçlü" dedi.

9DEVRE ARASI İLGİNÇ OLACAK

DEVRE ARASI İLGİNÇ OLACAK

Manchester City ve Manchester United'ın da Çağlar'la yakından ilgilendiğini söyleyen Arsenal'in eski yıldızı, "City, Aymeric Laporte'un sakatlığı ile sarsıldı. Manchester United'ın da ilgisi var. Hatta eski Leicesterlı Maguire'ın yanına Çağlar'ı almak ilginç olabilir. Bu yüzden Çağlar devre arasında çokça talep görecek" ifadelerini kullandı.

10

Cengiz ve Çağlar'ın Altınordu günleri

11
12

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi