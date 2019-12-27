Çağlar Söyüncü'nün büyük şanssızlığı! Akıl tutulması yaşadı

ÇAĞLAR ÇOK CESUR Groves, Arsenal'in Çağlar Söyüncü için transfer yarışına girmesi gerektiğini söylerken "Claude Puel yönetiminde Çağlar'ın yeterince iyi bir oyuncu olduğu düşünülmedi ama o pes etmedi. Öğreniyor, hatalar da yapacak ancak çok cesur, topla çok iyi ve gereksiz riskler almıyor. Arsenal, onun gibi bir savunmacıya ihtiyaç duyuyor ancak Tottenham da Vertonghen ve Alderweireld'in yaşları ilerlediği için Çağlar'ı gündeminde tutuyor. Arsenal, ocak ayında transferi gerçekleştirmek için yarışa girmeli. Eğer Çağlar gitmek isterse durum değişir fakat artık büyük kulüpler, daha küçük kulüplere transfer baskısı yapamıyor. Çünkü birçoğu artık mali açıdan güçlü" dedi.