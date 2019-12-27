Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 10:08,
Çağlar Söyüncü'nün büyük şanssızlığı! Akıl tutulması yaşadı
Premier Lig'in 19. haftası dev bir maçla kapandı. Namağlup lider Liverpool, takipçisi Leicester City'ye konuk oldu.
ŞAMPİYONLUĞA ADIM ADIM
Liverpool, 70. dakikada penaltı kazandı. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Milner farkı ikiye çıkardı. Liverpool'da 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Firmino skoru 3-0'a getirdi. Trent Alexander-Arnold'un 78. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.
ÇAĞLAR'IN ŞANSSIZLIĞI
Karşılaşmanın 70. dakikasında ise Çağlar Söyüncü adına büyük bir şanssızlık yaşandı. Kornerden gelen topta müsait durumdayken koluyla müdahalede bulunan milli futbolcumuz penaltıya sebebiyet verdi.
DEV TAKIMLARA GİDEBİLİR
Arsenal'in eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Perry Groves, Çağlar Söyüncü'ye ocak ayında Arsenal, Tottenham, Manchester City ve Manchester United'ın yakın ilgi göstereceğini ve teklif yapabileceklerini iddia etti.
ÇAĞLAR ÇOK CESUR
Groves, Arsenal'in Çağlar Söyüncü için transfer yarışına girmesi gerektiğini söylerken "Claude Puel yönetiminde Çağlar'ın yeterince iyi bir oyuncu olduğu düşünülmedi ama o pes etmedi. Öğreniyor, hatalar da yapacak ancak çok cesur, topla çok iyi ve gereksiz riskler almıyor. Arsenal, onun gibi bir savunmacıya ihtiyaç duyuyor ancak Tottenham da Vertonghen ve Alderweireld'in yaşları ilerlediği için Çağlar'ı gündeminde tutuyor. Arsenal, ocak ayında transferi gerçekleştirmek için yarışa girmeli. Eğer Çağlar gitmek isterse durum değişir fakat artık büyük kulüpler, daha küçük kulüplere transfer baskısı yapamıyor. Çünkü birçoğu artık mali açıdan güçlü" dedi.
DEVRE ARASI İLGİNÇ OLACAK
Manchester City ve Manchester United'ın da Çağlar'la yakından ilgilendiğini söyleyen Arsenal'in eski yıldızı, "City, Aymeric Laporte'un sakatlığı ile sarsıldı. Manchester United'ın da ilgisi var. Hatta eski Leicesterlı Maguire'ın yanına Çağlar'ı almak ilginç olabilir. Bu yüzden Çağlar devre arasında çokça talep görecek" ifadelerini kullandı.
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