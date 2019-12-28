Çağlar Söyüncü yine gururlandırdı!

Temsilcimiz Çağlar Söyüncü her geçen gün göğsümüzü kabartan haberlerle manşetleri süslemeye devam ediyor.
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Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, futbol kamuoyunu kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Bu sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan milli futbolcumuz, birçok otorite tarafından bu sezonun en formda iki stoperinden biri olarak gösteriliyor.
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Daha şimdiden Liverpool forması giyen Virgil van Dijk ile kıyaslanan Çağlar Söyüncü, Daily Mail tarafından dahil edildiği listeyle yine göğsümüzü kabarttı.
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Genç savunmacı, İngiltere'nin prestijli gazetelerinden Daily Mail'in hazırladığı "Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri" listesinde kendisine yer buldu.
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50 kişilik listeye 18. sırada giren Çağlar Söyüncü hakkında övgü dolu ifadelerin kullanıldığı yazıda, milli yıldızın birçok kulübün radarında olduğunun altı çizildi ve 'gerçekten izlenmesi gereken bir isim' değerlendirmesi yapıldı.
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Daily Mail'in analizinde temsilcimiz Çağlar Söyüncü hakkında yazılan gurur dolu satırlar şu şekilde:
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"Harry Maguire Leicester'dan ayrıldığında taraftarların onu özlemeyeceğini kim bilebilirdi? Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı, üstüne ligin en iyi oyuncularından biri haline geldi."
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"Martin Keown onu 'modern oyunun gerektirdiği özelliklere sahip bir savunmacı' olarak nitelendiriyor. Çevik, agresif, cesur ve hava toplarında iyi."
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Çağlar Söyüncü'nün 18. sıradan giriş yaptığı listede Manchester United forması giyen Marcus Rashford 20., Milan'ın genç kalecisi Donnaruma ise 19. sırada yer aldı.
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Bu sezon ligde tüm maçlarda süre alan Çağlar Söyüncü, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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Leicester City, 19 haftada topladığı 39 puan ile lider Liverpool'un arkasında ikinci sırada bulunuyor.