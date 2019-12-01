Çağlar Söyüncü için Manchester City çıldırdı! 90 milyon euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın radarına girdi.
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Defans hattında problemler yaşayan ve lider Liverpool'un 11 puan gerisine düşen Manchester City, devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyor.
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İngiliz The Times gazetesinin haberine göre ise Pep Guardiola'nın listesinin bir numarasında Çağlar Söyüncü bulunuyor...
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Haberde Guardiola'nın aradığı stoper kriterlerine Çağlar'ın tam olarak uyduğu belirtiliyor.
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Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Leicester'ı bu transfer için ikna etmek pek kolay olmayacak gibi duruyor.
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Leicester City’nin ancak Maguire gibi 90 milyon euro civarı bir teklif gelmesi halinde bu transfere onay verebileceği yazıldı.
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Harry Maguire’ın Manchester United’a satılmasıyla birlikte kendine ilk 11’de yer bulmaya başlayan Çağlar, İngiliz basını tarafından geride kalan haftalarda Liverpool'dan Virgin van Dijk ile birlikte en iyi iki stoper olarak gösteriliyor.
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Geçtiğimiz günlerde de Çağlar, Guardian gazetesinin bu sezon için oluşturduğu en iyi 11'de van Dijk ile birlikte stoper bölgesinde kendisine yer bulmuştu.
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Times, Manchester City'nin bu transferle ciddi şekilde ilgilendiğini ve Ocak ayında Leicester'ın kapını çalacağını belirtiyor.
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Manchester City'de İspanyol stoper Laporte'nin sakatlığının ardından bu bölgede ciddi bir problem yaşanıyordu.
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Stones ve Otamendi’nin performanslarından memnun olmayan Pep Guardiola, asıl mevkiisi orta saha olan Fernandinho'yu son haftalarda stoper olarak kullanıyordu.
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Çağlar Söyüncü, söylenen miktarlara transfer olması halinde ise bir Türk futbolcunun yapacağı en pahalı transfer olarak tarihe geçecek.