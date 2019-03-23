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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Foto: Reuters, AFP Spor
23 Mart 2019 - 07:47,

Buz pistinde büyük skandal!

Japonya'da düzenlenen Dünya Buz Pateni Şampiyonası'nda tekme krizi yaşandı.

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Dünya Buz Pateni Şampiyonası'nda eşine az rastlanır bir skandal yaşandı...

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 Güney Koreli Lim Eunsoo'nun söylemlerine göre, ısınma sırasında ABD'li sporcu Mariah Bell, arkasından gelip patenin kesici yüzüyle bacağını tekmeledi.

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Patenin bıçağı ise bacağında kesik oluşturdu.

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Buna rağmen yarıştan çekilmeyen Lim, kendisine saldırıda bulunan Bell'i geçerek müsabakayı 5. sırada bitirdi.

5/18SORUŞTURMA BAŞLADI

SORUŞTURMA BAŞLADI

16 yaşındaki Lim ile 22 yaşındaki Bell, aynı antrenör ile çalışıyor ve ikilinin anlaşamadığı ifade ediliyor.

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İki sporcu arasında bir süredir sorun olduğu ve Bell'in Lim'e uzun bir süredir bu tip zorbalıklar yaptığı ortaya çıktı.

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Uluslararası Paten Birliği, konu ile ilgili soruşturma başlatırken "Bell'in özür dilememesi, bu hareketin kasten yapıldığına dair bir delil" görüşü hakim.

8/18TARİHİ SALDIRI

TARİHİ SALDIRI

Japonya'daki kriz, akıllara spor tarihinin en büyük skandallarından birini getirdi. 1994 olimpiyatlarında Nancy Karrigan, rakibi tarafından saldırıya uğrayınca yarıştan çekilmişti.

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Karrigan'a saldıran kişileri, rakibi Tonya Harding'in organize ettiği ortaya çıkınca Hardeing'in madalyası elinden alınarak spor yaşamına son verildi.

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