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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena | Fotoğraflar: Süleyman Arat
Haber Giriş: 12 Ekim 2019 - 08:19,

Büyük tehlike! Milli futbolcularımız...

Cenk Tosun'un tarihi golü sonrası büyük tehlike...

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A Milli Takımımız, Arnavutluk'u da son dakikada gelen golle geçerek EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağlarken son bölümde korkutan anlar yaşandı.

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Arnavutluk savunmasının hatası sonrası boşta kalan topa Cenk Tosun, sakin bir kafa vuruşu yaptı.

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Meşin yuvarlak süzüle süzüle ağlarla buluştu.

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Burak Yılmaz kritik bir kararla topa dokunmayarak pozisyonun ofsayt olmasını engellerken gol sevincinde yürekler ağza geldi.

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Cenk Tosun golü attıktan sonra reklam panosunu atladı.

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Kaygan beton zeminde kramponları jilet gibi kaydı.

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Bu esnada Cenk ve Yusuf dengeyi kurmakta güçlük çekti.

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Cenk kötü şekilde yere düştü ve Özel Tim görevlisine tutunarak durabildi.

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Arkasından gelen Yusuf da ayakta duramadı. Gençö futbolcu muhabirimiz Süleyman Arat'a tutunarak fren yaptı.

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Daha sonra coşkuya katılan tüm futbolcularımız Cenk ve Yusuf'u ayağa kaldırdı.

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Sonrası ise büyük coşku...

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