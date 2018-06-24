Büyük şok... İki yıldıza ölüm tehdidi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken, iki oyuncu ölüm tehditleri almaya başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Futbolseverlerin gözü kulağı Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda... Maçlar büyük heyecana sahne oluyor, takımlar hedefe ulaşmak için herşeylerini sahaya veriyor... Bunun yanında iki isim var ki onlar da adeta hedef tahtası oldular ve ölüm tehditleri aldılar... İşte o gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz'a yönelik, Almanya maçının ardından sosyal medya hesabından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemler içeren yorumlar yapıldı. Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç'i Tony Kroos'un 90 artı 5'te attığı frikik golüyle 2-1 mağlup etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Frikik faulüne neden olan İsveç'in 34 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından adeta linç edildi. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Irkçı söylemler içeren yorumlara en büyük tepki, Durmaz'ın takım arkadaşlarından geldi. İsveç'in forvet oyuncusu John Guidetti, Durmaz'a sahip çıkarak, ''Durmaz'a yapılan yorumlar aptalca. Sahada bulunduğu süre içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Şansız bir frikiğe neden oldu, o frikik de dramatik bir şekilde gol oldu.'' değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İsveç'in yıldız oyuncularından Albin Ekdal da futbolcuların maçları takım olarak kazanıp kaybettiklerini dile getirerek, takım arkadaşının suçlanmasına anlam veremediğini kaydetti. Jimmy Durmaz ise her zaman nefret söylemiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, kendisine destek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yorumlara kulak asmadığını anlatan Durmaz, "Bu tür saldırılara alışkınım çünkü hayatım boyunca bu tür yorumlara maruz kaldım. Önemli olan takımımın başarısı.'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Arjantin, İzlanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Hırvatistan’a 3-0 yenilmişti. Hırvatlar’la oynanan mücadelede yediği ilk golde kendisine gelen geri pası uzaklaştırmaya çalışırken rakibe adeta verip, golün yenilmesine neden olan kaleci Willy Caballero, büyük eleştiri almıştı. Birinci kaleci Sergio Romero’nun dizindeki sakatlık sebebiyle kupa öncesi kadrodan çıkarılması sonrasında 36 yaşında kaleye geçen Caballero’ya olan öfkenin, hala bitmediği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Arjantin basınında çıkan haberlere göre şu an kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de yedek kaleci olarak sürdüren hem Caballero’nun hem de ailesinin ölüm tehditleri aldığı bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sosyal medya üzerinden de tecrübeli file bekçisinin eşine ve iki kızını çok ağır yorumlarda bulunulduğu öğrenildi. Arjantin polisinin ise konuyla ilgili olarak soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı. (NTV Spor ve Fanatik)