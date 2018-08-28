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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Büyük kıyım yolda! Tam 10 futbolcu...
Futbol

Büyük kıyım yolda! Tam 10 futbolcu...

Yüksek bedelli kontratlar nedeniyle futbolcuları satamayan takımlar için kadro yenilenmesi yapmak adına büyük fırsat doğacak. Fenerbahçe ise bu kulvarda zirvede...

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İşte transfer dosyasının tüm detayları...

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Süper Lig'de 3. haftanın sonuna gelinirken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hala transfer arayışında

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Finansal fair play ve mali durumları nedeniyle transferde zorluk çeken '3 Büyükler'in eline önümüzdeki sezon kadrolarında yenilenme yapabilmek adına şans doğacak.

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Geçmiş yıllarda futbolcularla yapılan yüksek kontratlar nedeniyle satış yapmakta zorlanan ekiplerin birçok futbolcusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da 1'er sezon sözleşmesi kalan futbolcular:

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BEŞİKTAŞ-Pepe

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Atiba (1 yıl opsiyonu bulunuyor)

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Ryan Babel

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Tolga Zengin

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Alvaro Negredo (Performans opsiyonu var)

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Adriano

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Mustafa Pektemek

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Gökhan Töre

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Mertcan Açıkgöz

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FENERBAHÇE-Volkan Demirel

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Martin Skrtel

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Roberto Soldado (1 yıllık opsiyonu bulunuyor)

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Roman Neustadter

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Mathieu Valbuena (1 yıllık opsiyonu bulunuyor)

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Aatif

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İsmail Köybaşı

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Şener Özbayraklı

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Erten Ersu

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Yiğithan Güveli

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GALATASARAY- Selçuk İnan

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Ryan Donk (Performans opsiyonu var)

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Eren Derdiyok

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Muğdat Çelik (Performans opsiyonu var)

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Tarık Çamdal

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Tolga Ciğerci

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Martin Linnes

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Sinan Gümüş

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İsmail Çipe (Habertürk Spor)

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