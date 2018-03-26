Büyük iddia... 'G.Saray, Beşiktaş'a yenilirse...!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Büyük iddia... 'G.Saray, Beşiktaş'a yenilirse...!'
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Sinan Engin, haftayı değerlendirirken Boluspor'a 6-2 yenilen Fenerbahçe için de flaş sözler sarfetti... İşte, Sinan Engin'in flaş sözleri..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
- Hazırlık maçlarındaki skorlara takılıp kalınmamalı. Hazırlık karşılaşmalarının amacı takımdaki eksikleri görmektir. Beşiktaş'ta Lucescu'yla şampiyon olduğumuz dönemde hazırlık maçında Yunanistan takımına 5-0 mağlup olmuştuk. Özel maçtır ciddiye almamak lazım. Fakat bu skor Fenerbahçe'ye yakışmadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
- Kayserispor maçı farklı sonuçlanırsa işler değişir. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için eline fırsat geldi bunu değerlendiremedi. Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmeliydi. Bu maçtan sonra kime ceza vereceksiniz?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
- Mustafa Cengiz bence halk adamı ve içimizden gelen birisi. Çok nazik birisi, Duygun Yarsuvat başkan da böyleydi. Galatasaraylı yetkililer bu Todor'a nasıl bu parayı kaptırdınız? Galatasaray'a verdiği zararlar da cabası! Tudor sözleşmeyi imzalamışsa hakkıdır. Fakat önemli olan alırken buna bakmak lazım. Tudor, Galatasaray'da devam etse Galatasaray ligde böyle olamazdı. Fatih Terim'le Galatasaray'ın ve ligin dengesi değişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
- Galatasaray kendi sahasında yenilirse benim için sürpriz olur. Buna Beşiktaş maçı da dahil. Fatih Terim, ligin dengesini değiştirdi. Tudor, şampiyonluk primini sözleşmesine yazdırmışsa alır. Fatih Terim, TFF'den alacağı parayı hak etti!
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
- Bursaspor şerefli bir kulüptür. Ben bu söylemi dikkate almıyorum. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye karşı art niyeti olmuştur. Burada Bursaspor'a yapılan yanlıştır. Aziz Yıldırım'ın elinde delilleri varsa sunmalı. Fakat buradaki sonuç Bursaspor'u bağlamaz. Fenerbahçe çıksın topunu oynasın. Bursaspor o sezon şampiyonluğu hak etti. Bursaspor hakkını arasın. Bu söylem çok yanlış.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Ve Zlatan'ın Amerika macerası başladı! İzlemek için videoya tıklayınız...