Büyük gerilim devam etti! Ümit Özat'tan olay hareket...

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...
Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...