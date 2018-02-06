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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Büyük gerilim devam etti! Ümit Özat'tan olay hareket...
Futbol

Büyük gerilim devam etti! Ümit Özat'tan olay hareket...

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı... Özat'ın tepkisi dikkat çekti! İşte detaylar...

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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G Birliği kulübesi arkasında küçük bir grubun "Şenol Güneş'e krampon verin" tezahüratına Ümit Özat alkışla karşılık verdi. Şenol Güneş, ilk maç sonrasında Gençlerbirliği'ne yönelik "Ayakkabıları yoktu. 10 çift ayakkabıyı biz verdik" açıklaması yapmıştı. Özat da buna karşılık olarak, "Ben dışarıyla ilgilenmiyorum. Dışarısı benimle ilgileniyor. Benim bir şey yaptığım yok. Bu maça gölge düşürmek istemem. Bir adam 3-5 ayakkabının lafını yapar mı? Böyle ayıp bir şey olur mu? Bir teknik adam konuk takıma hoş geldin demez mi? Büyüklükten küçüklükten bahsedenler bu mu? demişti.

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Aynı grup "Ümit Şenol'u adam etsene" diye bağırınca gruba dönüp "olmaz" diye karşılık verdi. Özat ve Güneş arasındaki gerilim maçta devam etti. İkili maçtan önce tokalaşmazken, hiç yüz yüze gelmedi...

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Peki gerilim bu raddeye nasıl geldi? Bir önceki sezon 2 Nisan 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Gençlerbirliği lig maçının öncesinde Ümit Özat, Şenol Güneş'in elini öptü. Maçtan sonra ise iklim değişti. Güneş'in hakeme müdahalelerine sinirlenen Özat, Güneş'in maç sonu sözleri üzerine çılgına döndü:

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Ümit Özat ile yaşadıkları tartışmaya değinen Güneş, "İyi takım yapmış. O iyi bir profesyoneldi, oyuncuyken. Antrenörlükte de başarılı olacaktır. Saha içinde gerginlikler olabilir. Teknik adam oradan buraya geliyorsa o kadar mesafe kat ediyorsa kart gösterirler. Göstersinler diye söylemiyorum. O fiziğine rağmen buraya kadar geldiyse yine elimi öpmeye gelmiştir" ifadelerini kullandı. Özat bir televizyon programına bağlanarak çok sert ifadeler kullandı:

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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"BİR DAHA ELİNİ ÖPMEM"

"Bir daha Şenol Güneş'in elini öpmem! Şenol Güneş'i İstanbul'un büyüsü bozmuş. 80 yaşından sonra İstanbul'a gelince değişmiş. Biz yıllarca Şenol Güneş'i anlamakta çok zorluk çektik, Türkçe'yi çok iyi konuştuğu için. El öpmeyle ağız aşınmaz ama onun elini bir daha öpmem. Benim cüssemi espri malzemesi haline getirmesi olmaz. Bugün 100 kilosun yarın 80 kilo olursun. İnsanlık hali. Şenol Güneş herhalde Fenerbahçe geçmişimden dolayı yapıyor. Ama onun Trabzonspor'dayken yaşadığı şey sırasında ben Almanya'daydım. Şenol Güneş 2 sene üst üste şampiyon olacak olmayı kaldıramamış sanırım. Şenol Güneş'in giyimiyle dalga geçerlerken ona ben sahip çıktım."

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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1-0 biten Türkiye Kupası mücadelesi sonrasında ise Ümit Özat şu açıklamaları yaptı:

AYI ASİL BİR HAYVANDIR"

"Bu kupa önemli bir kupa. Önemli bir tecrübe. Oyunun başında 10-15 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Olmayınca işte bir tane duran top. Beşiktaş'ın attığı golde çok net bir faul var. Vida'nın ittiğini görüyorsunuz. Çok net. Demek ki hakem hataları herkese oluyor. Fenerbahçe maçında hakem hatası yapılınca 3 gün konuşuluyor. Beşiktaş maçında da öyle. Ama bizim aleyhimize de hatalar yapılıyor gördüğünüz gibi. Bizim gibi takımların sadece hakemle 3 büyüklerden puan kazandığı düşünülüyor. Yok böyle bir şey. Bulaşılacak bir insan değilim. İnsanlar bunu görsünler. Bir tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar. Diğer tarafta da Ayı Ümit diye bağırıyorlar. Ayı asil bir hayvandır. Tip de gelip geçicidir. Geçmişte de Brad Pitt değildik.

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Güneş ise maçtan sonra olaya şu sözlerle nokta koydu:

"BARIŞMAK İSTEMİYORUM, ÇÜNKÜ KAVGA ETMEDİM"

Bunu magazin malzemesi yaparak gündeme soktular. Maalesef televizyonlar bunu seviyor. Ayakkabı tabii ki vereceğiz. Birbirine canını veren, birbirine güvenen insanların, eksik olduğu zaman ayakkabı vermesi normal ama size saygısızlık yapıldığı söyleniyorsa, size hesap görmeye gelirse, o zaman saygısızlık kime yapılıyor. 50 yıldır futbolun içindeyim, kimseye kastım veya kötü niyetim yok. Konuyu uzatarak, kavga ettirerek, sonra barışın demek çok seviyesiz bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kavgalık bir durum zaten yok, ben sadece düşüncemi söylüyorum. Bunlardan prim yapacak bir adam değilim, bunlara ihtiyacım da yok. Mevlana'nın (Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, bazen diyorum ki sus bitsin) diye güzel bir sözü var. Çünkü konuşunca bir şey çıkmayacak, sadece malzeme olacaksınız. Yakışmaz, doğru bir şey değil. Ama barışmak da istemiyorum çünkü kimseyle kavga etmedim, etmem de. Bu konuyu uzatmaya gerek yok."

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Maçtan geriye ise bu kareler kaldı...

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
11 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
12 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
13 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
14 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
15 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
16 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
17 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
18 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
19 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
20 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
21 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
22 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
23 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
24 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
25 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
26 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
SON GÜNCELLEME
27 / 27

Gençlerbirliği - Beşiktaş mücadelesinde Ümit Özat - Şenol Güneş geriliminin izleri sürdü. Tribünler de tartışmaya dahil olunca ortaya enteresan bir görüntü çıktı...

 

 

 

Şenol GüneşBeşiktaşÜmit Özat

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