Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Büyük centilmenlik örneği, maça damga vurdu! Fenerbahçe...
Ligin ilk yarısının son haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi. Bu karşılaşmada ilk yarıda maça damgasını vuran bir olay yaşandı.
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Antalyaspor'da Chico'nun sakatlık yaşadığı pozisyonda centilmenlik örneği yaşandı. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçında önde çıkan olaylar.
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Soldado geri döndü
Sarı-lacivertli takımda, cezasını bitiren ve kupadaki Giresunspor maçıyla sahalara geri dönen Roberto Soldado, ligde de işbaşı yaptı. İspanyol forvet, son olarak 11. haftada oynanan Galatasaray derbisinde süre almıştı. Soldado ilk 11'de ise son kez 9. haftada 0-0 biten Sivasspor mücadelesinde sahaya çıkmıştı.
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Valbuena riske edilmedi
Fenerbahçe'de ligin ilk yarısının son hafta mücadelesinde Antalyaspor karşısında Mathieu Valbuena forma giyemedi. Fransız futbolcunun adalesindeki ağrıların devam ettiği belirtildi.Valbuena bu nedenle rsike edilmeyip, maç kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli yıldızla ilgili maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Ersun Yanal, "Valbuena'yı bugün riske etmedik. Eğer riske etseydik belki de daha uzun bir sakatlık yaşayabilirdi. Ligin ikinci yarısına tamamen hazır olacak" dedi.
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Şampiyonluk pankartı
Maç öncesinde Antalyaspor taraftarları özel bir pankart açtı. Kale arkası tribününde kırmızı-beyazlı taraftarlar, İstanbul'u simgeleyen boğaz köprüsünün üzerinden paraşütle inen Antalyaspor taraftarı ve bayrağını açtı. Paraşütü uzaktan izleyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da gösterilerek, şampiyonluk işaret edildi. Pankartın üzerine de büyük harflerle 'Elbet bir gün' yazısı yazıldı.
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Zemin sorunu
Karşılaşmanın oynandığı Antalya Stadı'nda zemindeki bozukluklar göze çarptı. Yer yer topraklaşan zemin hem maç öncesi ısınmada hem de karşılaşma boyunca futbolcuları da rahatsız etti. Çimdeki sıkıntılar hemen dikkat çekerken, son aylarda fazlaca yağış alınmasının sorun yarattığı kaydedildi.
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Chico korkuttu
Mücadelede 16. dakikada şanssız bir sakatlık yaşandı. Antalyaspor'da Chico ile Fenerbahçe'de Isla ile çarpıştı.
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Burnuna sert bir darbe alan Chico, kanlar içinde yerde kaldı.Hakem Ümit Öztürk oyunu hemen durdururken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
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Hem Fenerbahçe hem de Antalyaspor sağlık ekibi yıldız isme müdahale etti. Sedyeyle dışarı çıkarılan tecrübeli futbolcu kırık şüphesiyle doğrudan hastaneye götürüldü.
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Ali Koç tribünde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir deplasmanda daha takımını yalnız bırakmadı. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa mücadelelerinde hemen hemen tüm deplasmanlarda takımının yanında olan Başkan Koç, ilk yarının son maçında da tribündeki yerini aldı.
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Ali Koç maç öncesinde de taraftarlarla yakın diyalog kurarak, herkesi selamladı.
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"Problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Fenerbahçe şeklen bu sıralamadadır."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın ligdeki pozisyonunu hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi...