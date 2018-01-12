Büyük bomba patlıyor! Beşiktaş ortalığı sallayacak...
Beşiktaş rekor fiyata İngiltere’ye sattığı Cenk Tosun’un yerini dünyaca ünlü bir süperstarla doldurmak için harekete geçti Yönetim, o ismin menajeri ile pazarlıklara başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'un Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak Everton'a satan Beşiktaş, gözünü dünyaca ünlü bir yıldıza dikti... Gelin bu haberin tüm detaylarına hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hedefteki isim Zlatan İbrahimovic... İtalya'da çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, Manchester United'ın İsveçli yıldızı İbrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile görüştü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 7 maçta forma giyip 1 gol atabilen yıldız futbolcunun İngiltere'den ayrılacağının konuşulduğu bugünlerde Beşiktaş'ın bu girişimi futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı yönetimin Cenk'in yerine dünya standartlarında bir oyuncu almak istediğini vurgulayan İtalyan medyası, siyah-beyazlı takımın İbrahimovic için nabız yokladığını ileri sürdü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kulübe yakın kaynaklar da Beşiktaşlı yöneticiler ile Raiola arasında bir görüşme olduğunu doğruladı. Beşiktaş yönetiminin, Mino Raiola'ya kulübün projelerini ve hedeflerini aktardığı bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Golcüsü Cenk Tosun'u Everton'a gönderen Beşiktaş, forvet hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Tuttomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için nabız yokladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah Beyazlılar'ın transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği öğrenildi. (Fotomaç)