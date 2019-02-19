Büyük aşk bitti mi? Fotoğrafları yaktı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Inter'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile oyuncunun hem karısı hem de menajeri olan Wanda Nara arasındaki ilişkide çatırtılar var. Nara'nın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım büyük ses getirdi.
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İşte detaylar...
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Wanda Nara'nın Icardi üzerindeki dominant etkisinden dolayı, dünya devi Real Madrid'in Icardi transferinden vazgeçtiği ifade edilmişti.
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Yıldız futbolcunun eşinin, Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşım ise soğuk duş etkisi yarattı. Nara, Icardi ile olan fotoğraflarını yaktı.
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Bu videonun ardından 2014'ten bu yana evli olan ikilinin ayrıldığı konuşuldu. Fakat gerçek çok farklı çıktı.
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Wanda Nara'nın, 26 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutlamak adına böyle bir şey yaptığı ifade edildi. Nara, kalp şeklinde kestiği fotoğraflarını kızgın ateşe atarak, sevgilisine olan aşkını gösterdi.
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INTER DE ONU SUÇLUYOR
Arjantinli futbolcunun İtalyan deviyle 2021 yılında sona eren sözleşmesini uzatmak isteyen Inter yönetimi, bu konuda sürdürdüğü girişimlerden sonuç alamayınca radikal bir yola girdi. Kaptanlığı elinden alınan Icardi, Inter'in Rapid Wien ile oynadığı Avrupa Ligi maçının kadrosuna da alınmadı.
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Bu hamle çok daha büyük olayları beraberinde getirdi. Inter taraftarı, Icardi'nin takımla sözleşme yenilememiş olmasını oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bağlıyor. İtalyan basını kaynaklı haberlerde de, Inter yönetiminin, Nara'nın Icardi'nin kariyerinde fazla söz sahibi olduğu yönünde bir kanıyla durumdan memnuniyetsizlik duyduğu iddia ediliyor.
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AĞLAYARAK ANLATTI
Wanda Nara, Canale5'teki Tiki-Taka isimli programa konuk olarak yaşadıklarını, gözyaşları içerisinde, şu sözlerle anlattı: "Sabah 8'di. Çocuklarımdan birini maçına götürüyordum.
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Sonra hepinizin bildiği şeyler [arabanın taşlanması] yaşandı. Sonrasında arabanın içinden çıkmak istemedim.
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Olayı polise bildirdikten sonra basına sızdı. Olay yaşandığında şoka girdim, arabamı zor kullandım. Mauro o esnada uyuyordu. Inter başkanını aradım, bana çok yardımcı oldular."
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YASAK AŞK
Nara ile Icardi'nin ilişkisis başlangıcı da epey sansasyonel olmuştu. O sıralarda Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, kocası Lopez vasıtasıyla İtalyan futbolcu ile tanıştı. Bir süre sonra bu tanışma yasak aşka dönüştü ve Lopez ile boşanan Nara, Icardi ile yeni ilişkisine yelken açtı.
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İşte Wanda Nara'nın Instagram üzerinden paylaştığı o video...