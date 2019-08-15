Büyük alkış topladılar! Hakemlik dersi verdi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Kupa maçını yöneten Stephanie Frappart ve yardımcıları, UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında görev yapan ilk kadın hakemler oldu.
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Liverpool ile Chelsea takımları arasındaki önemli maçta kadın hakemler görev aldı.
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Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart yönetti.
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Frappart'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill gerçekleştirdi.
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Türk hakem Cüneyt Çakır ise dördüncü hakem olarak saha kenarında yer aldı.
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UEFA Süper Kupa maçını izlemek üzere tribünde yerini alan futbolseverler, mücadelenin hakemlerine destek verdi.
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Hakem dörtlüsü sahaya çıktığı anda tribündekiler alkışlarla desteklerini gösterdi.
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Nefes kesen maçta verdiği kararlarla alkışları toplayan Stephanie Frappart ve ekibi futbol otoritelerinden geçer not aldı.
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Chelsea'nin iki golünü ofsayt gerekçesiyle geçerli saymayan Fransız hakem, 99. dakikada Liverpool kalecisi Adrian'ın, ceza sahası içinde rakip oyuncu Abraham'a yaptığı harekette tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
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Karşılaşma boyunca soğuk kanlı tavrını koruyan ve her pozisyonu yakından takip eden Stephanie Frappart, adeta hakemlik dersi verdi.
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Kadın hakemlerin yönetimi, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
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Karşılaşma sonrası maçın hakemleri Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill ve Cüneyt Çakır fotoğraf çektirdi.