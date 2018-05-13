Bursaspor Batalla'yı gözyaşlarıyla uğurladı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bursa’da son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla’ya maç sonunda duygusal bir uğurlama töreni düzenlendi.
Foto: AA-İHA
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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Sezon sonu takımdan ayrılacağını ve ülkesine döneceğini açıklayan Arjantinli yıldız Batalla’nın Bursa’daki son maçını oynadığı müsabaka sonrası duygusal anlar yaşandı.
Foto: AA-İHA
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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Batalla’yı omuzlarına alan futbolcular, tribünlere götürdü. Takım arkadaşları ile birlikte tribünleri gezen Batalla için taraftarlar, “Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek” şarkısını söyledi. Batalla’yı Trabzonspor forması giyen genç yıldız Yusuf Yazıcı ile Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da kutladı.
Foto: AA-İHA
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Batalla ardından Bursa’da son kez giydiği formasını çıkararak eşi Barbara Dressl’e verdi. Eşinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Foto: AA-İHA
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Martin Batalla, “Kariyerimin yarısını geçirdiğim kulübe böyle veda etmek güzel oldu. Duygularımı anlatmakta güçlük çekiyorum” dedi. Süper Lig’in 33. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında yeşil-beyazlı forma ile Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Batalla, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisi için duygu dolu bir gün olduğunu dile getiren Batalla, “Taraftarın önünde böyle bir maç oynamak çok güzeldi. Kariyerimin yarısını geçirdiğim kulübe böyle veda etmek güzel oldu. Duygularımı anlatmakta güçlük çekiyorum. Kendimi hala futbolcu olarak görüyorum. 1 yıl daha ülkemde oynamayı düşünüyorum. Futbol benim tutkum. Futbola aşığım. Başka bir şey yaparken kendimi hayal edemiyorum. Bursaspor’da da çalışmak isterim” dedi.
Foto: AA-İHA
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Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Bursaspor sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, "Hem taraftarımız hem de Batalla için sahadan güzel bir sonuçla ayrılalım istedik ama olmadı. Üzgünüz. Batalla'yı bence konuşmaya gerek yok. Bambaşka bir insan ve futbolcu. Tüm genç oyuncuların onu örnek alması lazım. Çok zor yetişir. Ben onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Furkan Soyalp'in de son dönemde yükselişi Batalla ile oynamasından kaynaklanıyor. Batalla çok özel biri" ifadelerini kullandı.
Foto: AA-İHA
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Bugün taraftarın kendisine ilgisinin inanılmaz olduğunu ifade eden Batalla, “Bu yılın son senem olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden beri maçlardan sonra artık zorlanıyordum. Bu sezon da 30 maç oynadım. Artık desteğimi başka yollardan, dışarıdan sürdürmek istiyorum. Ben pozitif bir insanım. 8 senede çok iyi şeyler de kötü şeyler de gördüm. Bu kulüpte herkes bir araya gelip kendine düşen görevi yapmalı. Bütün Bursalıların da temennisi budur diye düşünüyorum. Mustafa hoca isterse Gençlerbirliği maçında da oynayabilirim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kelimeleri seçemiyorum” dedi.
Foto: AA-İHA
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Türkiye’de bulunduğu sürece Türkçe öğrenmek konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden Arjantinli yıldız, "Öz eleştiri yapmam lazım. 8 yıl çok fazla. Sadece ‘çok teşekkürler’ diyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı. Basın toplantısının ardından Batalla, medya mensupları ile toplu fotoğraf çektirdi.
Foto: AA-İHA
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İşte Bursaspor'da efsane olan Batalla'nın unutulmaz veda anları...