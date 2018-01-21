Arda Turan golle döndü! Gol sonrası kameraya gidip...

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın müthiş bir gol attığı maçta Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Medipol Başakşehir'in Bursaspor ile karşılaştığı ve 3-0 kazandığı maça Arda damgası...
Fotoğraflar: Ajanslar
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Milli futbolcu mücadelenin 65. dakikasında Marcio Mossoro´nun yerine oyuna dahil oldu.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig’de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi. Daha önce Galatasaray’da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor’a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası’nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.
Fotoğraflar: Ajanslar
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86.dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla ilk golünü atan ve takımını 3-0 öne geçiren Arda Turan, gol sevincisi ‘asker selamı’ ile yaparak TSK’nın Afrin’de dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için destek mesajı yolladı.
Fotoğraflar: Ajanslar
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Fotoğraflar: Ajanslar
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Fotoğraflar: Ajanslar
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