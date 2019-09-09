Bursa'da ilklerin maçı! Volkan Demirel, Gustavo...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursaspor ile Fenerbahçe karşılaşırken, Bursa’da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. Karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu.
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Bursaspor ile Fenerbahçe, dünya çocuklarına farkındalık oluşturma amacıyla Bursa’daki hazırlık maçında karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele Bursaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
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Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller 4’üncü dakikada Burak Altıparmak ve 43’üncü dakikada Burak Kapacak’tan geldi. Sarı lacivertlilerin tek golünü 87’nci dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Bursaspor’da ilk maçına çıkan Burak Altıparmak, 1 gol ve 1 asistiyle yıldızlaştı.
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FENERBAHÇE'DE GUSTAVO, BURSASPOR'DA 7 YENİ OYUNCU SAHADA
Fenerbahçe’de yeni transfer Luis Gustavo karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Bir pozisyonda kısa süreli sakatlık yaşayan ve saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam eden Gustavo devre arasında yerini Sadık Çiftpınar’a bıraktı.
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Bursaspor’da da ilk 11’de maça başlayan yeni transferlerden Igor, Aykut Akgün ve Burak Altıparmak ilk kez yeşil beyazlı forma ile sahaya çıktı. Ayrıca yeşil beyazlıların diğer transferlerinden Yevhen Seleznov, Mamadou Diarra, Onurcan Piri ve Musa Araz da oyuna sonradan dahil oldu.
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İLK BİR DAKİKA ALKIŞ TUTULDU
Seremoniye ise her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Karşılaşma başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışladı. Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini aldı.
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Mevlüt ve Gustavo gibi yeni transferlerin yanı sıra gözler, ilk defa antrenör olarak kulübede yer alan Volkan Demirel'deydi. Yakın zamanda jübilesi gerçekleştirilecek olan tecrübeli eldiven, antrenör olarak ilk maç heyecanını yaşadı.