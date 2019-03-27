Burhan Felek'te dikkat çeken görüntü! Albayrak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası finalinin rövanşında Trentino Itas'ı konuk ettiği maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, tribünlerde renkli görüntüler vardı...
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İşte detaylar...
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde İtalyan ekibi Trentino Itas'a yenilen Galatasaray Avrupa ikincisi oldu.
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Karşılaşmanın oynandığı Burhan Felek Voleybol Salonu'nu dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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Taraftarların hazırladığı koreografide Galatasaray'ın futbol, erkek ve kadın basketbol branşlarında kazandığı Avrupa kupaları gösterildi.
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Mustafa Cengiz de izledi
Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de salonda takip etti.
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Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve bazı yönetim kurulu üyeleri de müsabakayı protokol tribününde izledi.
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da maçı takip edenler arasında yer aldı.
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Taraftardan Cengiz'e destek
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.
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Tribünlere üzerinde "Seçimle gelen seçimle gider. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.
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Karşılaşmayı kaybeden temsilcimiz Galatasaray, Avrupa şampiyonu olma fırsatını kaçırırken, tribünlerden oyunculara büyük destek vardı.
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Avrupa ikincisi olan voleybolculara alkışlarıyla teşekkür eden sarı-kırmızılı taraftarlar, oyunculardan aynı şekilde karşılık aldı.
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Oyuncular madalyalarını aldı
Sarı-kırmızılı oyuncular ile teknik ekibe madalyalarını, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
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Madalyalarını Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın elinden alan Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.
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Albayrak'tan canlı yayın
Öte yandan, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda taraftarın yaptığı koreografi şovu, cep telefonu ile oğluna naklen izletti.
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Albayrak, cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşmayla oğlu Kuzey'e tribünleri izletirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.