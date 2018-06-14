Burak Yılmaz'ın yerine bakın kim geliyor! Sürpriz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burak Yılmaz'ın bu ay içinde kesin kararını vermesi ve bir kulübe imza atması bekleniyor. Burak'ın rotası ise büyük ihtimalle İstanbul... Peki yerine kim gelecek. İşte o isim...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yönetimin değişmesiyle birlikte ‘kemer sıkma’ politikası uygulamaya karar veren Trabzonspor, kadrodaki maliyetli oyunculardan kurtuluyor. Mukavelesi sona eren Dame Ndoye’a yeni sözleşme teklif edilmezken, Hugo Rodallega da kesin olarak takımdan ayrılacak. Kolombiyalı forvet, 300 bin Euro’luk alacağının ödenmesini bekliyor. Burak Yılmaz da yolcu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu yabancılar gittikten sonra Trabzonspor’un kadrosunda tek golcü Burak Yılmaz kalacak. Fakat onun da durumu belirsiz. Yüksek maaşı nedeniyle yönetim ile sıkıntılar yaşayan Kral ayrılabilir. Bu ortamda Bordo-Mavililer, santrfor arayışlarına başladı. Gündemdeki isimlerden biri Mehmet Batdal. Teknik direktör Ünal Karaman, Batdal’ı alternatif oyuncu olarak takımda düşünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Osmanlıspor’da forma giyen ve Başakşehir ile olan sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki forvetle ilk temasın kurulduğu ve görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bonservis maliyeti olmayan Mehmet Batdal’ın, Temmuz ayına kadar resmi sözleşme imza atması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eğer Burak Yılmaz giderse, Batdal'ın yanına mutlaka bir de üst düzey forvet alınacak. (Fanatik)