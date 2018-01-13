Burak Yılmaz'dan şok açıklama! Giderim

Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, basın toplantısında transfer teklifleri aldığını söyledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Trabzonspor'a sezon başında gelen Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi. Hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuşan milli futbolcu flaş açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Yurt dışından teklif aldığını açıklayan tecrübeli forvet oyuncusu, gitme ihtimalinin de olduğunu belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Sözlerine yaşadığı sakatlıklarla başlayan Burak, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağlarım kopabilirdi sahadan dolayı. Konyaspor maçı ile geri döneceğim." dedi ve kendisine teklif aldığı yönünde gelen soruya açıkça cevap verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Milli golcü, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Gol krallığıyla ilgili gelen soruya ise yıldız futbolcu "Jahovic'in gol krallığında daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Kendisini çok da beğeniyorum. Gomis de iyi ama Jahovic daha önde!" ifadelerini kullandı. (Fanatik)